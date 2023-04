Dhule Crime News : शिरपूरला रक्षकच निघाला चोर...

Dhule Crime News : बांधकाम सुरू असलेल्या घरावर नेमलेल्या रक्षकानेच साथीदारांच्या मदतीने साहित्याची चोरी केली. मात्र पोलिसांनी शिताफीने छडा लावून दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून चोरीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. (guard assigned to house under construction stole materials with help of his accomplices dhule crime news)

शहरातील रथगल्ली येथील रहिवासी अनिल खंडूसिंह राजपूत यांचे शहराजवळ आमोदा येथे नव्या घराचे बांधकाम सुरू आहे. १२ ते १३ एप्रिलदरम्यान अज्ञात संशयितांनी तेथील शेडचे पत्रे उचकटून लोखंडी सळ्या, सळई कापण्याचे यंत्र व एक गॅस सिलिंडर असा ४८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. याबाबत राजपूत यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चोरट्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

दरम्यान, गुन्ह्याचा तपास करताना निरीक्षक ए. एस. आगरकर यांना राजपूत यांच्या बांधकामावर वॉचमनचा संशय आला. त्यांनी संशयित अविनाश सुरेश मालचे (रा. आमोदे) याला ताब्यात घेऊन कसून चौकशी केली. त्याने साथीदार पंकज मंगल भिल याच्या मदतीने चोरी केल्याची कबुली दिली. चोरलेला मुद्देमाल व चोरीत वापरलेला टेम्पो असा एकूण तीन लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. संशयितांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी देण्यात आली.

धुळ्याच्या चोरट्यांना अटक

दुचाकी चोरीच्या संशयावरून शहर पोलिसांनी मोहम्मद सुदास सलीम अन्सारी (वय २१, रा. अराफात चौक, धुळे) व शोएब अलीम मलक (२८, रा. वडजाई रोड, धुळे) यांना अटक केली. त्यांच्याकडून अनुक्रमे तालुक्यातील थाळनेर व मांडळ येथून चोरलेल्या ४० हजार रुपये किमतीच्या दोन दुचाकी जप्त करण्यात आल्या.

अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर अधीक्षक किशोर काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक ए. एस. आगरकर, उपनिरीक्षक संदीप मुरकुटे, गणेश कुटे, शोधपथकाचे हवालदार ललित पाटील, लादूराम चौधरी, बालमुकुंद दुसाने, पोलिस नाईक मनोज पाटील, पंकज पाटील, रवींद्र आखडमल, अनिल जाधव, विनोद आखडमल, गोविंद कोळी, योगेश दाभाडे, मुकेश पावरा, प्रशांत पवार, मनोज दाभाडे, प्रवीण गोसावी, सचिन वाघ, भटू साळुंखे, आरिफ तडवी, विलास कोळी, विवेकानंद जाधव आदींनी ही कामगिरी बजावली.