विद्यार्थ्यांना उद्योजकतेवर गोंदूरला मार्गदर्शन

धुळेः केंद्र सरकारचा विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, जिल्हा उद्योजकता विकास केंद्र व गोंदूर (ता. धुळे) येथील प्रा. रवींद्र निकम ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्सतर्फे आजपासून उद्योजकता परिचय या विषयावर आधारित तीनदिवसीय कार्यशाळेला प्रारंभ झाला. शनिवारपर्यंत (ता. 25) चालणाऱ्या या कार्यशाळेचे उद्‌घाटन आज ओंकार बहुद्देशीय विकास संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. रवींद्र निकम यांच्या हस्ते झाले. शिवसेनेचे डॉ. सुशील महाजन, राष्ट्रीय उद्योगरत्न पुरस्कारप्राप्त महालक्ष्मी इंडस्ट्रीजचे संचालक राजेंद्र जाखडी प्रमुख पाहुणे होते. संस्थेच्या सचिव शुभांगी निकम, पॉलिटेक्निरकचे प्राचार्य प्रकल्प पाटील, डी फार्मसीचे प्राचार्य सागर जाधव, बी फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. राजेश अहिरराव, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य चेतन पवार, जिल्हा उद्योजकता विकास केंद्राचे व्यवस्थापक एस. टी. लासूरकर, प्रकल्प अधिकारी विनोद तुपे, समन्वयक विशाल महाले आदी उपस्थित होते. अनाथ २७ मुलींचे शिक्षकांनी घेतले पालकत्व तीन दिवस चालणाऱ्या या कार्यशाळेत प्रथम सत्रात श्री. तुपे यांनी शासकीय योजना व उद्योजकता या विषयावर, श्री. जाखडी "उद्योग व त्यातील नवीन संधी' या विषयावर, उद्योजक अजिंक्य सूर्यवंशी हे "उद्योजक होतानाची वाटचाल' या विषयावर, रागीब अहमद हे "लघु उद्योग कसा सुरू करावा' या विषयावर मार्गदर्शन करतील. द्वितीय सत्रात औद्योगिक वसाहतीत प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी व तृतीय सत्रात राजेश बेदमुथा यांचे कौशल्य विकास व राजेश वैद्य यांचे व्यक्तिमत्त्व विकासावर मार्गदर्शन होईल. प्रा. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. विशाल महाले यांनी प्रास्ताविक केले व आभार मानले. संस्थेचे रजिस्ट्रार जितेंद्र सोनवणे, प्रा. निलेश देवरे, प्रा. राहुल बागूल, प्रा. प्रेम देसले, प्रा. अनंत वाघ, जिल्हा उद्योजकता विकास केंद्राचे कर्मचारी संयोजन करत आहेत.

