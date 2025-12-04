Dhule News : राष्ट्रीय सुरक्षेला 'ब्रेक'! धुळ्यात तीन लाख वाहनांपैकी फक्त २६% वाहनांवर एचएसआरपी नंबरप्लेट; प्रशासनाची उदासीनता कारणीभूत

धुळे: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देशातील सर्व वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) बसवणे अनिवार्य असताना, जिल्ह्यात या नियमाच्या अंमलबजावणीत उदासीनता दिसून येत आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या तीन लाख पाच हजार ६७७ वाहनांपैकी केवळ ८० हजार ६२० (२६.३७ टक्के) वाहनांनीच ही नंबरप्लेट बसवली असून, उर्वरित दोन लाख २५ हजार ५७ वाहनधारक अजूनही जुन्याच नंबरप्लेटवर धावत आहेत..वाहन चोरी रोखणे, बनावटगिरीला आळा घालणे आणि गुन्हेगारी वाहनांची ओळख पटवण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून आणि स्थानिक वाहतूक पोलिस/ उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कोणतीही विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आलेली नाही..प्रशासनाची ही उदासीनता आणि जनजागृतीचा अभाव यामुळे वाहनधारक नियमाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. अनेक दुचाकी आणि चारचाकींवर अजूनही फॅन्सी फॉन्ट आणि ‘अण्णा, भाऊ, दादा’ अशा नावाच्या विचित्र नंबरप्लेट दिसत आहेत. एचएसआरपी अनिवार्य झाल्यावर हा ‘विचित्र नंबरप्लेट’चा उपद्रव कमी होवू शकेल..‘तारीख- पे- तारीख’राज्यात एचएसआरपीसाठी पूर्वी ३० एप्रिल २०२५ ही मुदत होती. परंतु, वाहनांची मोठी संख्या आणि केंद्रांवरील कमी प्रतिसाद पाहता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालून ही मुदतवाढ दिली. एप्रिलनंतर ऑगस्ट, त्यानंतर नोव्हेंबर आणि आता पुन्हा एकदा ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ‘तारीख-पे-तारीख’ मिळत असल्याने अनेक वाहनधारक निर्धास्त दिसत आहेत. परिणामी, नंबरप्लेट बसवण्याच्या कामाला वेग मिळत नाहीये..येथे करा नोंदणीरेडीअम नंबरप्लेट कुठेही सहज लावून मिळत होती. एचएसआरपी नंबरप्लेट मात्र, मान्यताप्राप्त केंद्रांवरच लावून मिळणार आहे. एचएसआरपी नंबरप्लेट लावूनघेण्यासाठी जिल्ह्यात ३१ केंद्र मंजूर झाले होते. मात्र, बहुतांश केंद्रांनी अत्यल्प मेहनताना मिळत असल्याने काम सुरूच केले नाही.उच्चसुरक्षा वाहन क्रमांक पाटी बसविण्यासाठी कृपया www. transport. maharashtra.gov. in या संकेतस्थळावर जाऊन संबंधित एचएसआरपी बुकिंग पोर्टल लिंकला भेट द्यावी..नंबरप्लेट बदलचा इतिहास१९९० पूर्वी काळ्या प्लेटवर पांढऱ्या रंगात अक्षरे व अंक लिहिलेले असत. १९९९-२००० मध्ये नंबरप्लेट पांढऱ्या रंगाची झाली आणि त्यावरचे अंक-अक्षरे काळी झाली. याच कालखंडात रंगाने लिहिलेल्या नंबरप्लेट जाऊन रेडियम स्टीकरने लिहिण्याचे बंधन आले. मात्र, रेडियम स्टीकरचा वापर सुरू झाल्यावरच ‘अण्णा, भाऊ, दादा’ यांसारख्या नावाने चित्रविचित्र (फॅन्सी) नंबरप्लेटचा ट्रेंड वाढला. अखेरीस, वाहनांची सुरक्षा आणि ओळख अचूक ठेवण्यासाठी एक एप्रिल २०१९ पासून ‘एचएसआरपी’चा नियम देशभरात अस्तित्वात आला आहे..Bharat Taxi Launch : झिरो कमिशनसोबत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा लॉन्च; मिळणार अल्प दरात राइड्स, जाणून घ्या दर आणि बुकिंग प्रक्रिया.वाहनांच्या हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटसाठी (एचएसआरपी) ऑनलाइन नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेची गती वाढविण्यासाठी आरटीओ प्रशासनाने उपाययोजना केल्या असून, नंबरप्लेट बसविण्यासाठी वाहनचालकांना शासनाने मुदतवाढ देत ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. या कालावधीत सर्व वाहनधारकांनी नंबरप्लेट बसवून घ्याव्यात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.- चारुदत्त व्यवहारे, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, धुळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.