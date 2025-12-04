उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : राष्ट्रीय सुरक्षेला 'ब्रेक'! धुळ्यात तीन लाख वाहनांपैकी फक्त २६% वाहनांवर एचएसआरपी नंबरप्लेट; प्रशासनाची उदासीनता कारणीभूत

Administrative Apathy Hinders Implementation of High-Security Plates : धुळे जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या तीन लाखांहून अधिक वाहनांपैकी केवळ २६.३७ टक्के वाहनांनीच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अनिवार्य असलेली हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बसवली आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि सततच्या मुदतवाढीमुळे अंमलबजावणीत मोठा अडथळा येत आहे.
धुळे: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देशातील सर्व वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) बसवणे अनिवार्य असताना, जिल्ह्यात या नियमाच्या अंमलबजावणीत उदासीनता दिसून येत आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या तीन लाख पाच हजार ६७७ वाहनांपैकी केवळ ८० हजार ६२० (२६.३७ टक्के) वाहनांनीच ही नंबरप्लेट बसवली असून, उर्वरित दोन लाख २५ हजार ५७ वाहनधारक अजूनही जुन्याच नंबरप्लेटवर धावत आहेत.

