Dhule News : बुधबाजारात व्यवसाय थाटल्यास साहित्य जप्त; पुढच्या बुधवारपासून कारवाई

Dhule News : शहरातील देवपूर बसस्थानकाजवळ बुधबाजार भरविला जातो. यामुळे रहदारीचा रस्ता बंद होऊन नागरिकांची गैरसोय होते.

त्यामुळे येत्या बुधवारपासून तेथे कोणताही व्यवसाय करू नये अन्यथा संबंधित विक्रेत्यांच्या वस्तू, साहित्य महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन पथकाकडून जप्त केले जाईल, असा इशारा महापालिकेतर्फे देण्यात आला आहे. (If business is established in Budh Bazar materials will be confiscated dhule news)