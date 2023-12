Dhule News : 63 कोटींतून 64 रस्त्यांचे रुपडे पालटणार; सुवर्णजयंती नगरोत्थानअंतर्गत मंजुरी

Dhule News : महाराष्ट्र राज्य सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत धुळे शहरातील ८० फुटी रोडसह इतर विविध भागांतील ६४ रस्ते, गटारांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने सुमारे ६३ कोटी रुपये मंजूर केले.

त्यामुळे येत्या काळात शहरासह हद्दवाढ क्षेत्रातील ६४ रस्त्यांचे रुपडे पालटणार आहे. खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी राज्य शासनाकडे यासाठी विशेष पाठपुरावा केला.(Out of 63 crore 64 roads will be rehabilitated in dhule news)