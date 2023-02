Nandurbar News : जिल्ह्यात ट्रक अपघातात दोघे ठार

नंदुरबार : भाताचा भुसा भरून जाणाऱ्या ट्रकच्या बॅटरीचा स्फोट होऊन केबिनमध्ये लागलेल्या आगीत होरपळून चालकाचे नियंत्रण सुटून ट्रक झाडावर आढळून चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. ४) रात्री मेंढवड (ता. तळोदा) फाट्याजवळ घडली, तर दुसऱ्या घटनेत रनाळे (ता. नंदुरबार) येथे डंपर उलटून झालेल्या अपघातात सहचालकाचा (co-driver) दबून मृत्यू झाला. (in truck accident driver was killed in mendhavad while co-driver died in Ranale nandurbar news)

रायपूर (छतीसगड) येथून भाताचा भुसा भरून ट्रक (जीजे ०३, बीडब्ल्यू ५१३१)चालक दीपसिंह खिमसिंग राव (वय ५५, रा. राजकोट, गुजरात) हे राजकोट येथे जात होते. त्या वेळी मेंढवड (ता. तळोदा) फाट्याजवळ ट्रक गरम होऊन बॅटरीचा स्फोट झाला.

त्यामुळे ट्रकच्या केबिनमध्ये आग लागली. आगीमुळे ट्रकचालक दीपसिंग रावत होरपळला. त्याच्या हाताला चटके लागले. त्यामुळे त्याचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे ट्रक रस्त्यालगतच्या झाडावर आदळला. त्यात ट्रक रस्त्याचा बाजूला उलटला.

त्यात दबल्याने गंभीर जखमी होऊन दीपसिंग रावत याचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच तळोदा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तोपर्यंत ट्रकमधील भाताचा भुसा जळून खाक झाला होता. याबाबत तळोदा पोलिसांत अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला.

दुसरी घटना रनाळे (ता. नंदुरबार) येथे घडली. रनाळेतील बजरंग मंदिर टेकडीजवळून जात असताना डंपर (एमएच ३९, सी २९७७)वरील चालक गणेश देवीदास पटेल याचा भरधाव डंपरवरील ताबा सुटल्याने तो उलटला. त्यात डंपरमध्ये असलेला सहचालक रवींद्र हरी मराठे (५०, रा. रनाळे) याचा दबून मृत्यू झाला.

अपघातानंतर माहिती न देताच गणेश पटेल याने तेथून पलायन केले. याबाबत मनोज राजाराम मराठे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून नंदुरबार तालुका पोलिस ठाण्यात डंपरचालक गणेश पटेल याच्याविरुद्ध अपघात व रवींद्र मराठे यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

