Dhule Agriculture News : खानदेशात पितृपक्षाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पूर्वजांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पितरांना खाऊ घातले जाते. यात पारंपरिक पद्धतीने आगारी टाकली जात आहे.

पुरणपोळीसह देवडांगर व विविध भाजीपाल्यांचे भोजन बनविले जात आहे. परिणामी भाजीपाल्याचे किरकोळ विक्रीचे दरही वाढले आहेत.( prices of vegetables have increased in pitru paksha dhule news)

पितृपक्षाचा उत्तरार्ध सुरू झाला आहे. भोपळा अर्थात देवडांगर, काकडी, कारली, गाजर, भेंडी, गवार, चवळी, टोमॅटो, बटाटे, दोडका, हिरवी मिरची, पडवळ, फ्लवर, ढेमसे आदी भाज्यांची श्राद्धासाठी आवश्यकता असल्याने व्यापाऱ्यांनी दर वाढविले आहेत. काही भाजीपाला विक्रेत्यांनी या भाज्यांचे लहान लहान हिस्से करून साठ ते ऐंशीपर्यंतचे पॅकेजच तयार केले आहे.

दरम्यान, कोथिंबिरीचे दर कडाडले आहेत. प्रतिकिलोचे दर शंभर ते दीडशेपर्यंत भिडले आहेत. सध्या कडक ऊन पडतेय. कोथिंबीर मोठ्या प्रमाणात जळाली आहे. परिणामी दर कडाडले आहेत.

''भाजीपाल्याचे घाऊक भाव कमीच आहेत. केवळ पितृपक्षामुळे किरकोळ भाजीपाल्याचे दर वाढले आहेत. कमी उत्पादन असूनही पाहिजे तेवढा भाव शेतकऱ्यांना मिळत नाहीये.''-देवेंद्र माळी, किरकोळ भाजीपाला विक्रेते, कापडणे

भाजीपाला व प्रतिकिलोचे दर (रुपयांमध्ये)

मिरची ३०-४०

काकडी ३०-४०

कोथिंबीर १२०-१५०

मेथी ६०-८०

पालक ५०-६०

पोकळा ५०-६०

कांदापात ७५-८०

बटाटे २०-३०

कारले ६०-८०

दोडके ५०-६०

गिलके ८०-१००

वांगी ८०-१००

भेंडी ४०-५०

चवळी १२०-१४०

गवार ६०-८०

फुलकोबी ६०-८०

टोमॅटो १५-२०