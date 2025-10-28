Jalgaon Airport : दिवाळीच्या सुट्टीत जळगाव विमानतळावरून 'हवाई सफर'! ११ दिवसांत ५ हजारांहून अधिक प्रवाशांनी केला प्रवास

जळगाव: दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव विमानतळावर प्रवाशांची उल्लेखनीय वाढ झाली असून, केवळ ११ दिवसांत ५ हजाराच्यावर प्रवाशांनी हवाईसफर केली आहे. स्थानिक तसेच बाहेरील प्रवाशांनी या कालावधीत विविध मार्गांवर प्रवास करत जळगाव विमानतळाच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास दाखवला आहे. येथील विमानतळाहून सध्या पुणे, मुंबई, हैदराबाद, गोवा व अहमदाबाद येथे विमानसेवा सुरू आहे..दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये रेल्वे, खासगी ट्रॅव्हल, एसटी महामंडळाच्या गाड्यांना प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे. त्याच सोबत हवाई प्रवासाला देखील प्रवासी प्राधान्य देत असल्याचे हे दिवाळीच्या सुट्यांच्या काळात दिसून आले आहे. यात मुख्यत्वे पुणे, गोवा, हैदराबाद आणि मुंबई या मार्गांवर प्रवाशांची गर्दी लक्षणीय दिसून आली..जळगाव विमानतळावर जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याला लागून असलेल्या शहरातील तसेच मध्य प्रदेश या राज्यातील बऱ्हाणपूर येथून देखील प्रवासी येत आहेत. त्यामुळे जळगाव विमानतळावर दिवसेंंदिवस प्रवासी संख्या देखील वाढू लागलेली आहे..दिवाळीत तिकिटाचे दर वाढलेदिवाळी सणानिमित्त पुणे, मुंबई तसेच हैदराबाद येथे शिक्षण, नोकरीनिमित्त गेलेले नागरिकांचा दिवाळी घरी साजरी करण्यासाठी घरी येण्याचा ओघ १६ ऑक्टोबरपासून वाढला. त्यामुळे विमानाचे तिकीट आरक्षणासाठी ओघ वाढल्याने विमानाचे तिकिटाच्या किमतीत देखील वाढ होत तब्बल ८ हजार रुपयार्पंयत गेले होते. यात अनेक प्रवाशांनी आगाऊ बुकिंग करून प्रवास निश्चित केला होता. यामुळे जळगाव विमानतळावर दिवाळीच्या काळात प्रवासी संख्येत मोठी वाढ दिसून आली..मुंबई-जळगाव सेवेला प्रतिसादमुंबई-जळगाव दररोज सेवा रविवारपासून (ता.२६) सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी या सेवाला चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मुंबईचे देखील तिकीट ७ हजार रुपये झाल्याचे दिसून आले. मात्र विमानाची वेळ रात्री असल्याने ती सकाळी झाल्यास या सेवेला अधिक प्रतिसाद मिळेल, असे मत प्रवाशांकडून व्यक्त केले जात आहे..Nanded Railway: एकाच दिवशी ७१ हजार प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास; नांदेड विभागातून पावणेतीन लाख प्रवाशांची नोंद.जलद प्रवासामुळे पसंतीपुणे व मुंबई सेवेमुळे मुंबईतून जळगावला येणाऱ्या आणि जळगावहून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक सुलभ आणि जलद पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पहिल्या दिवशीच या मार्गावर प्रवाशांची संख्या समाधानकारक होती, ज्यामुळे विमानतळ प्रशासनाला सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.