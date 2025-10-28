Jalgaon Airport : दिवाळीच्या सुट्टीत जळगाव विमानतळावरून 'हवाई सफर'! ११ दिवसांत ५ हजारांहून अधिक प्रवाशांनी केला प्रवास

उत्तर महाराष्ट्र

Rising Passenger Traffic During Diwali Holidays : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव विमानतळावर पुणे, मुंबई, गोवा, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून आली. केवळ ११ दिवसांत ५ हजारांहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव विमानतळावर प्रवाशांची उल्लेखनीय वाढ झाली असून, केवळ ११ दिवसांत ५ हजाराच्यावर प्रवाशांनी हवाईसफर केली आहे. स्थानिक तसेच बाहेरील प्रवाशांनी या कालावधीत विविध मार्गांवर प्रवास करत जळगाव विमानतळाच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास दाखवला आहे. येथील विमानतळाहून सध्या पुणे, मुंबई, हैदराबाद, गोवा व अहमदाबाद येथे विमानसेवा सुरू आहे.

