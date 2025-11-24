Brinjal Price Hike

Brinjal Price Hike

sakal 

उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Vegetable Market : चंपाषष्ठी सणाचा परिणाम! वांग्याचे भाव गगनाला भिडले; ७० रुपयांचे वांगे थेट १७० रुपयांवर, गृहिणींची चिंता वाढली

Brinjal Prices Skyrocket Ahead of Champa Shashti : जळगावच्या बाजारपेठेत चंपाषष्ठी सणामुळे वांग्याच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. भरतासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वांग्यांचे भाव १७० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. वाढत्या मागणीमुळे दर वाढले असले तरी, यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान आहे.
Published on

जळगाव: चंपाषष्ठीचा सण जवळ आल्याने घरगुती स्वयंपाकात वांगी-बटाट्याच्या भाज्यांची, खासकरून वांग्याच्या भरीत, वांगी भरीत भाजणी, वांगे भरीत अशा पारंपरिक पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढते. या वाढत्या मागणीचा थेट परिणाम बाजारात दिसत असून, गेल्या दोन ते तीन दिवसांत वांग्याचे भाव कडाडले आहेत.

Loading content, please wait...
Jalgaon
vegetable
maharashtra
Farmer
Brinjal
Price
Benefit
uttar maharashtra
Jalgaoan News
rates hike
Marathi News Esakal
www.esakal.com