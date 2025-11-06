उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Bus Accident : जळगावमध्ये ट्रॅव्हल्स बस अन् टॅंकरचा भीषण अपघात, एकाचा जागीच मृत्यू , ७ गंभीर जखमी

Muktainagar accident : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगरजवळ ट्रॅव्हल्स बस आणि टँकरचा भीषण अपघात झाला.या अपघातात एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला आहे.अपघातात ७ ते ८ प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
Muktainagar near Jalgaon: A passenger bus heading to Indore collided head-on with a tanker on the Indore–Chhatrapati Sambhajinagar highway, resulting in one death and several serious injuries.

Yashwant Kshirsagar
  1. हा अपघात मध्यरात्री छत्रपती संभाजीनगर–इंदोर महामार्गावर घडला.

  2. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना रुग्णालयात दाखल केले.

  3. दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून काही काळ वाहतूक ठप्प झाली.

जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगरजवळ छत्रपती संभाजीनगर इंदोर महामार्गावर आकोट वरून इंदोर जाणारी प्रवासी वाहतूक करणारी ट्रॅव्हल्स बस व टँकरचा समोरासमोर भीषण धडक झाली.या अपघातात एक जण जागीच ठार झाला असून ७ गंभीर जखमी झाले आहेत.हा अपघात मध्यरात्री घडला.

Jalgaon
aurangabad
accident
muktainagar
bus accident
