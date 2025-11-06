Jalgaon Bus Accident : जळगावमध्ये ट्रॅव्हल्स बस अन् टॅंकरचा भीषण अपघात, एकाचा जागीच मृत्यू , ७ गंभीर जखमी

Summaryहा अपघात मध्यरात्री छत्रपती संभाजीनगर–इंदोर महामार्गावर घडला.पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना रुग्णालयात दाखल केले.दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून काही काळ वाहतूक ठप्प झाली..जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगरजवळ छत्रपती संभाजीनगर इंदोर महामार्गावर आकोट वरून इंदोर जाणारी प्रवासी वाहतूक करणारी ट्रॅव्हल्स बस व टँकरचा समोरासमोर भीषण धडक झाली.या अपघातात एक जण जागीच ठार झाला असून ७ गंभीर जखमी झाले आहेत.हा अपघात मध्यरात्री घडला. .घटनेची माहिती मिळताच मुक्ताईनगर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. जखमी व्यक्तीस उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.जखमींना मुक्ताईनगर येथे प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी जळगाव येथे हलविण्यात आले. .हा अपघात इतका भीषण होता की, दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून काही काळ या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली.पोलिस पुढील तपास करत आहेत..FAQs हा अपघात कुठे झाला?👉 जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगरजवळ, छत्रपती संभाजीनगर–इंदोर महामार्गावर. अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?👉 एक व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. किती जण जखमी झाले आहेत?👉 सुमारे ७ ते ८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघात कधी घडला?👉 मध्यरात्रीच्या सुमारास हा अपघात झाला. जखमींना कुठे उपचारासाठी नेण्यात आले?👉 सुरुवातीला मुक्ताईनगरमध्ये उपचार, नंतर पुढील उपचारासाठी जळगावला हलविण्यात आले. अपघाताचे कारण काय होते?👉 ट्रॅव्हल्स बस आणि टँकरची समोरासमोर धडक हीच प्राथमिक कारण मानली जात आहे; पोलिस तपास सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.