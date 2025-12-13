Jalgaon Oxygen Plants : 'सकाळ'च्या वृत्ताची विधान परिषदेत दखल! धूळखात पडलेल्या ऑक्सिजन प्लांटवर खडसेंनी सरकारला धारेवर धरले

जळगाव: कोरोना काळात शासकीय यंत्रणेद्वारे कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या व सध्या धूळखात असलेल्या ऑक्सिजन प्लांटचा ‘सकाळ’ने प्रभावीपणे लावून धरलेला विषय शुक्रवारी (ता.१२) विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गाजला. आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत ‘सकाळ’चे या वृत्तासंबंधी विशेष पान सभागृहात दाखवून या बंद पडलेल्या प्लांटची चौकशी करावी, अशी मागणी करीत सरकारला धारेवर धरत यासंदर्भात खडसेंनी विधान परिषदेत ‘लक्ष्यवेधी’ मांडली.. .श्री. खडसे म्हणाले, की कोरोना काळात राज्यभरात ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये येथे तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आलेले ऑक्सिजन प्लांट आजच्या स्थितीत निष्क्रिय अवस्थेत पडलेले निदर्शनास येत आहेत. त्या काळात प्राणवायूच्या अत्यंत तीव्र टंचाईमुळे जीव वाचवण्यासाठी शासन यंत्रणा समाजसेवी संस्था यांनी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून या प्लांटची उभारणी केली. मात्र, आज कोरोना महामारी ओसरल्यानंतर राज्यात कुठेही या प्लांटचा प्रत्यक्ष वापर होत नाही. अनेक ठिकाणी ती बंद पडून धूळखात आहेत..प्लांट कार्यान्वित केल्यास अन्य ठिकाणी उपयोग शक्यया निष्क्रिय अवस्थेत असलेल्या ऑक्सिजन प्लांटचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात त्वरित होणे गरजेचे आहे उद्योग क्षेत्रात उत्पादन प्रक्रियेसाठी ऑक्सिजनची सतत आवश्यकता असते हे प्लांट खासगी उद्योग क्षेत्रातील उद्योग कंपन्यांना भाडेतत्वावर चालवण्यासाठी देण्यात यावे यातून रोजगारनिर्मिती होईल आणि शासनाचा खर्चही उपयोगात येईल. .हे ऑक्सिजन प्लांट भाडेतत्त्वावर देवून तातडीने कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता असून यातून,शासनाला भाड्याच्या स्वरूपात महसुल मिळेल तसेच प्लांटची मशिनरी सुद्धा कार्यान्वित होऊन सुस्थितीत राहील, तरी शासनाने तातडीने या प्लांटचे सर्वेक्षण करून औद्योगिक वापरासाठी भाडेतत्वावर हस्तांतर करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी एकनाथराव खडसे यांनी केली..प्लांटचे काम अपूर्ण, तरीही देयके अदाउपजिल्हा रुग्णालय मुक्ताईनगर तसेच अन्य ठिकाणी उभारण्यात आलेला प्लांट अपूर्णावस्थेत असताना त्याची संपूर्ण देयके प्लांट उभारणी करणाऱ्या कंत्राटदाराला अदा करण्यात आलेली आहेत. त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी खडसेंनी केली..सर्वप्लांट कार्यान्वित करणार : आबीटकरसार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी उत्तर देताना सांगितले, कोरोना काळात राज्यभरात ५०० प्रेशर स्विंग अँडसॉर्पशन ऑक्सिजन प्लांट व ३९४ लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यात आले आहेत. या प्लांटवरील विजेचे बिल जास्त येत असल्याने व तुलनेने ऑक्सिजनची आवश्यकता असणारे रुग्ण कमी संख्येने दाखल होत असल्याने या प्लांटचा तेवढ्या प्रमाणात उपयोग राहिलेला नाही. .प्रेशर स्विंग अँडसॉर्पशन प्लांट ऐवजी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट व ऑक्सिजन सिलिंडरमार्फत आवश्यक ऑक्सिजनची पूर्तता करण्यात येत आहे. मात्र, कोरोना काळातील हे प्रेशर स्विंग अँडसॉर्पशन प्लांट सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. तसेच, ज्या प्लांटचे काम अपूर्ण राहिले व पेमेंट अदा झाले, अशांची चौकशी करण्यात येईल, असेही अबिटकर यांनी सभागृहात स्पष्ट केले..Mango Seed Oil : आता 'हापूस'च्या कोयींपासून तयार होणार तेल अन् मँगो बटर; राजापुरात संशोधनाची कमाल, 'अशी' केली तेलनिर्मिती.‘सकाळ’चा अंक झळकाविलाया विषयावरील ‘लक्ष्यवेधी’ मांडताना खडसेंनी ‘सकाळ’चा अंक सभागृहात झळकाविला. ‘सकाळ’ने जळगाव जिल्ह्यातील ऑक्सिजन प्लांटची सद्य:स्थिती दर्शविणारा विस्तृत वृत्तांत २० सप्टेंबर २०२५ च्या अंकात प्रसिद्ध केला होता. त्यात जिल्ह्यात शासकीय यंत्रणेद्वारे कोरोना काळात ५९ ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यात आले, त्यापैकी दुरुस्ती व देखभाल न ठेवल्याने ५७ प्लांट बंद अवस्थेत असल्याचे या वृत्तांत नमूद होते. ‘सकाळ’चा २० सप्टेंबरचा अंक खडसेंनी सभागृहात दाखवून सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे सादर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.