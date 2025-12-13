उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Oxygen Plants : 'सकाळ'च्या वृत्ताची विधान परिषदेत दखल! धूळखात पडलेल्या ऑक्सिजन प्लांटवर खडसेंनी सरकारला धारेवर धरले

Background: COVID-19 Oxygen Plant Setup in Jalgaon : आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत 'सकाळ' वृत्तपत्राचा अंक सभागृहात दाखवून जळगावसह राज्यातील निष्क्रिय ऑक्सिजन प्लांटच्या चौकशीची मागणी केली. आरोग्यमंत्र्यांनी या प्लांटचा वापर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सांगितले.
जळगाव: कोरोना काळात शासकीय यंत्रणेद्वारे कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या व सध्या धूळखात असलेल्या ऑक्सिजन प्लांटचा ‘सकाळ’ने प्रभावीपणे लावून धरलेला विषय शुक्रवारी (ता.१२) विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गाजला. आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत ‘सकाळ’चे या वृत्तासंबंधी विशेष पान सभागृहात दाखवून या बंद पडलेल्या प्लांटची चौकशी करावी, अशी मागणी करीत सरकारला धारेवर धरत यासंदर्भात खडसेंनी विधान परिषदेत ‘लक्ष्यवेधी’ मांडली..

