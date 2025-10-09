Jalgaon Crime : एल.के. फार्म हाउस सायबर फसवणूक: हॅण्डलर आणि मास्टरमाईंडविरोधात 'लूक आउट' नोटीस जारी

जळगाव: येथील ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्म हाउसवरील परदेशी नागरिकांची फसवणूक करणारे केंद्र मुंबईतून हाताळणारे हॅण्डलर आणि मास्टर माइंड आदिल सय्यद निसार, अकबर खान, ऋषी ऊर्फ केशव राजू बेरिया (सर्व रा. मुंबई) यांच्या शोधासाठी गेलेले पोलिस पथक दोन वेळेस खाली हात परतले. .तिघेही विदेशात पळून जाऊ नये, यासाठी पोलिस त्यांच्या पासपोर्ट क्रमांकाची माहिती घेत होते. त्यात अकबर खान व ऋषी बेरिया यांचे पासपोर्ट क्रमांक मिळाले. मंगळवारी (ता. ७) त्यांच्याविरुद्ध लूक आउट नोटीस जारी करण्यात आली..आदिलचा पासपोर्ट क्रमांक मिळविणे सुरू आहे. देशातील सर्व विमानतळांना संशयिताबाबत माहिती दिल्याने पासपोर्ट इमीग्रेशनमध्येच संशयितांना अटकाव करण्याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. अकबर खान याच्या परदेश वाऱ्या झाल्या असून, तो दुबईला जाऊन आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. अकबर, आदिल, इम्रान यांच्या पार्सपोट इमीग्रेशन स्थितीनुसार सध्या ते देशातच लपून बसले आहेत..धक्कादायक! 'आंबिस्ते आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थांनी गळफास घेऊन जीवन संपवलं'; कारण अद्याप गुलदस्त्यात, वाडा तालुक्यात खळबळ.. .परदेशी दूतावासांशी संपर्कजिल्हा पोलिस दलाचा अमेरिका, कॅनडासह इतर युरोपीय देशांसोबत संपर्क सुरू असून, सायबर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल असतील आणि त्यांचा भारताशी आणि त्यातल्या त्यात जळगावशी संबंध असेल, अशा गुन्ह्यांची धुंडाळणी सुरू आहे. जळगावहून संपर्क झालेल्या परदेशी नागरिकांशीही संपर्क केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.