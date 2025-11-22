उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Elections : २ डिसेंबरला लोकशाहीची कसोटी! जळगाव पालिकेच्या मतदानाच्या दिवशीच मोठी लग्नाची तिथी; मतदार मतदान करणार की लगीनसोहळा?

December 2: Elections and Major Wedding Date Clash : जळगाव जिल्ह्यातील 16 पालिका आणि 2 नगरपंचायतींच्या 2 डिसेंबरच्या मतदानाच्या दिवशीच मोठी लग्नाची तिथी असल्याने मतदान टक्केवारीवर परिणाम होण्याची भीती आहे. प्रशासनाने 'आधी मतदान, मग लगीन' या संदेशासह व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: जिल्ह्यातील १६ पालिका व दोन नगरपंचायतींमध्ये नगराध्यक्षपदांसह एकूण ४८२ जागांसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. मात्र, याच दिवशी विवाहाची मोठी तिथी आहे. यामुळे अनेक कुटुंबे विवाहसोहळ्यांच्या तयारीत गुंतलेले असणार आहेत. परिणामी, मतदार मतदान केंद्रांकडे वळणार की विवाह सोहळ्यांकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

