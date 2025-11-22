Jalgaon Elections : २ डिसेंबरला लोकशाहीची कसोटी! जळगाव पालिकेच्या मतदानाच्या दिवशीच मोठी लग्नाची तिथी; मतदार मतदान करणार की लगीनसोहळा?

जळगाव: जिल्ह्यातील १६ पालिका व दोन नगरपंचायतींमध्ये नगराध्यक्षपदांसह एकूण ४८२ जागांसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. मात्र, याच दिवशी विवाहाची मोठी तिथी आहे. यामुळे अनेक कुटुंबे विवाहसोहळ्यांच्या तयारीत गुंतलेले असणार आहेत. परिणामी, मतदार मतदान केंद्रांकडे वळणार की विवाह सोहळ्यांकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..लोकशाहीचा मोठा उत्सव म्हणजे कोणत्याही निवडणुकीतील मतदान असते. त्यामुळे नागरिकांनी मतदानाचे कर्तव्य पार पाडून त्यानंतरच विवाह सोहळ्यांकडे वळावे, यासाठी ‘आधी मतदान... मग लगीन उमेदवाराचे’ आणि ‘तुमचे एक मत बदलू शकते भविष्य’ या संदेशांसह व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे २ डिसेंबर ही तारीख एकाचवेळी लोकशाही आणि परंपरेची कसोटी ठरणार आहे..प्रशासनाने कंबर कसलीसंबंधित तालुका प्रशासनाने विवाह आयोजन समित्या, फोटोग्राफर्स, हॉल संचालक व सामाजिक संस्थांना विशेष आवाहन केले आहे. लग्नाच्या आमंत्रण पत्रिकांवर ‘आधी मतदान करा’ अशा सूचना द्याव्यात, समारंभांदरम्यान घोषणा करून मतदारांना प्रोत्साहित करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे..मतदान की विवाह?मतदान टाळल्यास उमेदवार निवड आणि लोकशाहीच्या भविष्यावर होणारा परिणाम गंभीर ठरू शकतो. मतदान हा केवळ अधिकार नाही, तर जबाबदारी आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी ‘प्रथम मतदान, नंतर उमेदवाराचे लगीन’ असा निर्धार करण्यात येत आहे. त्याबाबत सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट व्हायरल होत आहेत. .सामाजिक संस्था आणि स्थानिक नेते नागरिकांना आवाहन करीत आहेत, की विवाह सोहळ्याला जाण्यापूर्वी सकाळीच मतदान करून हक्क बजवावा. काहींनी सकाळी सातला कुटुंब, नातेवाइकांसह मतदान केंद्रावर जाण्याची तयारी केली आहे. मात्र, ज्यांचे विवाह गावाबाहेर आहेत, त्यांना पहाटे निघावे लागणार असल्याने काही ठिकाणी मतदान टक्केवारीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..Jalgaon News : जळगाव महामार्ग 'राम भरोसे'! चौपदरीकरणाच्या निकृष्ट कामाचे दायित्व मे 2027 ला संपणार; देखभाल-दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न.गावाबाहेरील गर्दीस्थानिक विवाह समारंभ मंडळे, हॉल व्यावसायिक, भोजन व्यवस्था करणारे सांगतात, की २ डिसेंबर हा हंगामातील सर्वाधिक मागणी असलेला शुभ दिवस आहे. अनेक कुटुंबे विवाहासाठी गावाबाहेर जाणार असल्याने पाहुण्यांची ये-जा, वरात व्यवस्था आणि समारंभातील धांदल यामुळे मतदानासाठी वेळ मिळणे कठीण ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदानाचा टक्का घसरू शकतो, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.