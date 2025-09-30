Jalgaon News : जळगावमध्ये माजी महापौर ललित कोल्हेंसह आठ जणांना अटक; ऑनलाइन विदेशी नागरिकांची लूट

जळगाव: ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्महाउसवर जळगाव पोलिसांनी छापा टाकून माजी महापौर ललित कोल्हे याच्यासह आठ संशयितांना अटक केली. त्यांना जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. तपासाधिकारी उपअधीक्षक नितीन गणापुरे यांनी संशयितांकडून चालविल्या जाणाऱ्या कॉल सेंटरमधून विदेशी नागरिकांना संपर्क करून त्यांची ऑनलाइन लूट करण्यात येत असल्याने संघटित गुन्हेगारीचा हा प्रकार असल्याचे युक्तिवादातून मांडले. .ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्म या माजी महापौर ललित कोल्हे याच्या फार्म हाऊसवर छापा टाकून पोलिसांनी रविवारी (ता.२८) ललित विजयराव कोल्हे (रा. कोल्हेनगर, जळगाव), नरेंद्र चंदू अगारिया, राकेश चंदू अगारिया, शाहबाज आलम, शाकिब आलम (चौघे रा. कोलकाता, पश्चिम बंगाल) जिशान नुरी, हाशिर रशिद यांच्यासह स्वयंपाकी (कुक) व गुन्ह्यात सहभागी अलीभाई याला अटक केली होती..नितीन गणापुरे यांनी अटकेतील संशयितांना आज न्या. एम.एम. निकम यांच्या न्यायालयात हजर केले. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि व्याप्ती त्यांनी आपल्या युक्तिवादातून मांडली. युक्तिवाद ऐकण्यासाठी न्यायालयात मोठी गर्दी झाली होती. कोल्हेंसह संशयितांच्या बाजूने वकिलांची फौज उभी करण्यात आली. सरकारतर्फे ॲड. वळवी यांनी बाजू मांडली..तीन राज्यांत व्याप्तीचा तपासाधिकाऱ्यांचा दावानितीन गणापुरे : संशयितांकडून व्हर्च्युअल कॉल सेंटरच्या माध्यमातून इंग्लड, अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये संपर्क करून त्यांची ऑनलाइन विदेशी मुद्रेत फसवणूक करण्यात येत होती. डॉलर, क्रिप्टो करन्सी नंतर हवालाच्या मध्यमातून ही सर्व रक्कम वळती करण्याचा ‘सेट अप’ तेथे लावण्यात आला होता. मुंबईत बसलेले अकबर, आदिल, इम्रान असे तिघाच्या हाताखाली जवळपास २५ तरुण येथे या कामासाठी जुंपण्यात आले होते. पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्र अशा तीन राज्यात या गुन्ह्यांची व्याप्ती आहे. ललित कोल्हे याचे गुन्ह्याचा मास्टरमाइंड राकेश याच्यासोबत अनेकदा बोलणे सुरू होते..या संशयितांची राहण्या खाण्याची सोय कोल्हे यांनी बुक केलेल्या हॉटेलमध्ये करण्यात आली होती. केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने इगतपुरी येथे टाकलेल्या छाप्याप्रमाणे, याही गुन्ह्यात संघटीत गुन्हेगारीचा प्रकार असून, १० दिवसांची कोठडी मिळावी. फरार संशयितांचा शोध घेणे, परदेशी नागरिकांचा डाटा कोठून मिळवला, किती लोकांची फसवणूक केली, याचा शोध घेतला जात आहे..सर्व गुन्हे राजकीयॲड. सागर चित्रे (संशयितांचे वकील) : माहिती व तंत्रज्ञानाच्या कलमाव्यतिरिक्त कलम-१११ ह्या प्रकारात लागू पडत नाही. राहिला विषय तपासाधिकारी मांडत असलेल्या १९ गुन्ह्यांचा तर, ते सर्व राजकीय गुन्हे असून, देान महिन्यात महापालिका निवडणुका होणार आहेत. अशाच काळात, प्रतिस्पर्धीना गुंतवण्यात रस असतो. संघटीत गुन्हेगारीत अडकवण्याचा हा प्रकार आहे. सापडलेल्या ३१ लॅपटॉपचा डाटा रिकव्हर झाला का, त्याचा रिपोर्ट नाही. तपासाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात संशयिताला अटक करण्याची घाई केली..संघटित गुन्हेगारी कुठेय?ॲड. मुकेश शिंपी (संशयितांचे वकील) : पोलिसांनी दाखल गुन्ह्यांत कोल्हे यांच्यासोबत राकेश नंदू अगारिया, नरेंद्र अगारिया या दोघा भावंडाना केवळ जळगावचे आहेत म्हणून संघटित गुन्हेगारीत ओढण्याचा प्रयत्न केला. कोल्हे यांच्यावर दाखल १९ गुन्ह्यांशी त्यांचा काही एक संबंध नाही. आम्ही स्वतःहून पोलिसांत हजर झाले असून, आतापर्यंत तपासात सर्व सहकार्य करत आहोत. संघटीत गुन्हेगारीत हा गुन्हा येत नाही पोलिसांनी लावलेले कलम-१११ च्या व्याख्येतच बसत नाही..MLA Kailas Patil : पूरग्रस्त भागातील उच्च व वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा; आमदार कैलास पाटील यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी.कोठडीची आवश्यकताच नाहीॲड. अकिल इस्माईल (संशयितांचे वकील): दाखल गुन्ह्यात लावण्यात आलेल्या कलमांमध्ये कलम-१११ लागूच होत नाही. इतर माहिती व तंत्रज्ञानाच्या कलमांमध्ये दहा वर्षे किंवा सात वर्षे शिक्षेची कलमे आहेत. अशा गुन्ह्यांत सहसा अटकेची आणि कोठडीची आवश्यकता नाही. सोबतच दाखल गुन्ह्यात नेमकी फसवणूक कोणाची झाली आहेत, कोणते परदेशी नागरिक यात तक्रारदार आहे का? परदेशी दुतावासाकडून याची काही तक्रार आहेत काय, अशा विविध मुद्यांचा उहापोह करत, हा साधा गॅम्ब्लींगचा प्रकारातील गुन्हा असून, अटकेची किंवा कोठडीची गरजच नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.