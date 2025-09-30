उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावमध्ये माजी महापौर ललित कोल्हेंसह आठ जणांना अटक; ऑनलाइन विदेशी नागरिकांची लूट

Police Raid on Farmhouse in Jalgaon Exposes Call Center Scam : जळगावमधील ममुराबाद रोडवरील फार्म हाऊसवर छापा टाकून विदेशी नागरिकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी माजी महापौर ललित कोल्हे याच्यासह आठ संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.
Jalgaon Exposes Call Center Scam

Jalgaon Exposes Call Center Scam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्महाउसवर जळगाव पोलिसांनी छापा टाकून माजी महापौर ललित कोल्हे याच्यासह आठ संशयितांना अटक केली. त्यांना जिल्‍हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. तपासाधिकारी उपअधीक्षक नितीन गणापुरे यांनी संशयितांकडून चालविल्या जाणाऱ्या कॉल सेंटरमधून विदेशी नागरिकांना संपर्क करून त्यांची ऑनलाइन लूट करण्यात येत असल्याने संघटित गुन्हेगारीचा हा प्रकार असल्याचे युक्तिवादातून मांडले.

Loading content, please wait...
Jalgaon
police
crime
maharashtra
Crime News
scam
Police Raid
Arrest
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com