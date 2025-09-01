Jalgaon News : जळगावमध्ये कुटुंबाची वाताहत! कौटुंबिक वादाची वर्षभरात २ हजार प्रकरणे दाखल

जळगाव: कुठल्याही विवाहित स्त्रीला स्वतःचा संसार मोडावा, असे कधीच वाटत नाही. मात्र, लग्नानंतर नव्या कुटुंबीयांशी जुळवून घेण्यास तिला किमान दहा वर्षे लागतात. याच नाजूक वेळेत तिच्या गोंधळलेल्या मनस्थितीचा गैरफायदा घेत वेगळे काढण्यासाठी काहींचा खटाटोप सुरू असतो..नंतर हे प्रकरण विकोपाला जाते आणि स्वतंत्र संसार थाटण्याऐवजी प्रकरण घटस्फोटापर्यंत येऊन ठेपते. मग, चारित्र्यावर संशय, एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि कुटुंबाची इभ्रत वेशीला टांगली जाते. अशी कौटुंबिक वादाची गेल्या वर्षभरात सुमारे दोन हजार प्रकरणे पोलिस दलाच्या महिला सहाय्यता कक्षात दाखल झाली आहे..संसारात विविध कारणांवरून पती-पत्नीत कुरबूर, कौटुंबिक वादाच्या जवळपास दोन हजार तक्रारी महिला सहाय्यता कक्षात येतात. या तक्रारींचा निपटारा करताना येथे नियुक्त पोलिस कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या अक्षरश: नाकीनऊ येते. सतत प्रयत्न करूनही देाघांकडील मंडळी सामंजस्याची वाट धरत नसतील तर नाईलाज होतो. प्रकरण पोलिस ठाण्यात जाते, तेथून न्यायालय आणि मग कुटुंबाची वाताहत होते. पती-पत्नी विभक्त होऊन आपत्य असले तर त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते..वर्षाला दोन हजार तक्रारीसतत मोबाईलवर बोलणे, संसारात माहेरच्या मंडळींचा हस्तक्षेप किंवा सासू-सासरे यांच्यावरून तसेच लग्नानंतरही दोघांपैकी एकाचे बाहेर प्रेमप्रकरण अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे कौटुंबिक वाद वाढत असल्याच्या तक्रारी पुढे येतात. यात नवरा-बायकोतील वादाचे प्रमाण पाहिले तर २०२४ या वर्षात एक हजार ९४२ तक्रारी महिला सहाय्यता कक्षाकडे आल्या. गेल्या तीन वर्षांची स्थिती पाहिली तर सहा हजार १६६ तक्रारी अर्ज दाखल करण्यात आले..कौटुंबिक हिंसाराचा पाढा..कौटुंबिक वादाचे प्रमाण दिवसागणिक वाढतच चालले आहे. यातून महिलांना कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. मात्र, अधुनिक युगात पती-पत्नी दोघे कमावते असूनही वाद होऊ लागले आहेत..अनेक प्रकरणांमध्ये विवाहबाह्य संबंधाचा आरोप, दारुचे व्यसन यांसह वेगवेगळ्या कारणांनी पती-पत्नीत वाद वाढतच आहेत. याबाबतच्या तक्रारी महिला सहाय्यता कक्षाकडे आल्या. वर्ष- २०२२ ते २०२४ या तीन वर्षात तब्बल सहा हजार १६६ तक्रार अर्ज दाखल झाले आहेत..वर्षभरात १९४२ तक्रारीजानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या बारा महिन्यात महिला सहायता कक्षाकडे १ हजार ९४२ तक्रारी आल्या. त्यात ८० टक्के प्रकरणात समेट घडवलाच जातो. वाद प्राथमिक स्वरुपाचा असतानाच त्यावर उपचार झाल्यावर वाद मिटून त्यातून संसाराला चालना मिळते. मात्र, वाद हा जखमेप्रमाणे चिघळू लागल्यास त्याचे दुष्परिणाम दोन्ही कुटुंबांना भोगावे लागतात..तीन वर्षांत समेट असेपती-पत्नी, सासू-सासरे यांच्यातील कौटुंबिक कलह किंवा गैरसमजुतीतून एकमेकांपासून दुरावलेल्या एक हजार ३९५ जोडप्यांमध्ये तीन वर्षात समेट घडवून आणण्यात महिला सहाय्य कक्षाला यश आले. पती-पत्नीला एकत्र आणून त्यांच्या संसाराची वेल पुन्हा बहरली आहे..पुतीन यांची PM मोदींना लिफ्ट, हॉटेलजवळ पोहोचले तरी कारमधून उतरले नाही; ५० मिनिटं गाडीतच चर्चा, फोटो आले समोर.एकत्र कुटुंब पद्धत नकोचपूर्वी एकेका घरात आठ ते दहा मुले असायची. आता मात्र आई-वडिलांना दोन किंवा तीन अपत्य असतात. त्यातही वार्धक्यात आई-वडिलांना वाऱ्यावर सोडण्याची कुठल्याच मुलाची हिंमत होत नाही. मात्र कौटुंबिक कलह नको, घरात कटकट टाळण्यासाठी वेगळे निघण्याचा जालिम उपाय शोधला जातो. त्यातही मुलगा सरकारी नोकर असेल तर आई-वडील स्वतःच गावकडे राहणे पसंत करतात. कारण अनेक ठिकाणी सुनेला सासू-सासरे नकोच असतात. आम्हाला आमचे स्वतंत्र्य हवेय..दडपण नकोच या मानसिकतेमुळे सासू-सासऱ्यांपासून वेगळे राहण्याचा हट्ट धरला जातो. वेगळे निघण्यासाठी मग ‘ट्यूशन’ सुरू होते आणि वादाची ठिणगी पडते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.