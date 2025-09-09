उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : पाळधीत जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा; १६ जुगारी ताब्यात, लाखोंचा ऐवज जप्त

Gambling Den Busted in Paladhi Village : जुगारअड्ड्यावर अचानक छापा टाकून १६ जुगारींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून १२ लाख २४ हजार २६० रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे.
जळगाव: पाळधी (ता. धरणगाव) येथे सोमवारी (ता. ८) स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने जुगारअड्ड्यावर अचानक छापा टाकून १६ जुगारींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून १२ लाख २४ हजार २६० रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. या प्रकरणी धरणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

