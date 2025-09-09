Jalgaon Crime : पाळधीत जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा; १६ जुगारी ताब्यात, लाखोंचा ऐवज जप्त

जळगाव: पाळधी (ता. धरणगाव) येथे सोमवारी (ता. ८) स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने जुगारअड्ड्यावर अचानक छापा टाकून १६ जुगारींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून १२ लाख २४ हजार २६० रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. या प्रकरणी धरणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक राहुल गायकवाड यांना गुप्त माहिती मिळाली, की पाळधी गावात मोठा जुगार अड्डा सुरु आहे. त्यानुसार, त्यांनी उपनिरीक्षक शरद बागल, अक्रम शेख, प्रवीण भालेराव, नितीन बविस्कर, सलीम तडवी, विनोद पाटील, विजय पाटील, रवींद्र चौधरी, रवींद्र कापडणे, सिद्धेश्वार डापकर, राहुल रगडे, रतन गिते, मयुर निकम, भारत पाटील यांच्या पथकाला पाठवले. पथकाने पाळधी गावातील शाम कॉलनीत सापळा रचला. जुगार अड्डा ज्या घरात सुरु होता, त्या घराला वेढा टाकून अचानक धडक दिल्याने.जुगार खेळणारे १६ जण पोलिसांच्या तावडीत सापडले. घटनास्थळावरुन पोलिसांच्या पथकाने ७ लाख २२ हजार २६० रुपयांची रोकड, ५ लाखांचे विविध महागड्या कंपन्यांचे मोबाईल संच असा एकूण १२ लाख २४ हजार २६० रुपयांचा ऐवज जप्त केला. गुन्हे शाखेने कारवाईसाठी धरणगाव आणि पाळधी औटपोस्टचे सहाय्यक निरीक्षक प्रशांत कंडारे, कर्मचारी अमोल धोबी, रवींद्र चौधरी या कर्मचाऱ्यांनाही सोबत घेतले होते..Crime: आई-बाबा, मी थकलोय... युट्यूबवर व्हिडिओ बनवला, नंतर वडिलांसमोर पोरानं गळा चिरून घेतला, कारण वाचून डोळे पाणावतील.अवैध धंदे ‘रडार’वरजिल्ह्यातील अवैध धंदे सध्या पोलिसांच्या रडारवर आहेत. मागील आठवड्यात बांभोरी आणि पाळधीत अवैधरित्या गॅस रिफिलिंग सेंटरवर कारवाई करीत ७० गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील अवैध धंद्यावर कठोर कारवाईचे निर्देश जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, अप्पर अधीक्षक कविता नेरकर व अशोक नखाते यांनी दिले आहेत. गुन्हे शाखेसह स्थानिक पेालिस ठिकठिकाणच्या अवैध धंद्यांवर कारवाई करीत असल्याने अवैध धंदे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.