Jalgaon News : १० लाखांची शस्त्रक्रिया मोफत! 'महात्मा फुले जनआरोग्य योजने'मुळे बालिकेला मिळाली ऐकण्याची संधी

जळगाव: येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (जीएमसी) येथे कॉक्लिअर इम्प्लांट ही कानांवरील दुसरी शस्त्रक्रिया २२ महिन्याच्या बालिकेवर यशस्वीरीत्या पार पडली. यावेळी घेण्यात आलेल्या एका कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना शस्त्रक्रियेबाबत धडे देण्यात आले..अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि इएनटी विभागाच्या अनुभवी टीमद्वारे ही अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. नागपूरहून आलेल्या कॉक्लिअर इम्प्लांट तज्ज्ञ डॉ. कांचन तडके यांनी ही शस्त्रक्रिया कौशल्यपूर्णरीत्या पूर्ण केली. जळगाव तालुक्यातील २२ महिन्यांच्या बालिकेला जन्मतःच दोन्ही कानांनी ऐकू येत नव्हते. तिचे आई-वडील व्यवसायाने शेतकरी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत..कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेची किंमत साधारण १० लाख रुपये असूनही ही शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गत पूर्णपणे मोफत करण्यात आली. या उपचारामुळे बालिकेला पहिल्यांदाच आई-वडिलांचा आवाज ऐकण्याची संधी मिळणार असून, तिच्या आयुष्यात हा क्षण ‘नवजीवन’ ठरणार आहे..कार्यशाळेचे परीक्षण प्रख्यात सर्जन डॉ. स्नेहल फेगडे यांनी केले. शस्त्रक्रिया व कार्यशाळेसाठी महाविद्यालयाच्या कान- नाक- घसा शास्त्र विभागप्रमुख डॉ. राजेश्री चौरपगार, डॉ. अक्षय सरोदे, डॉ. ललित राणे, डॉ. विनोद पवार, डॉ. यश शिसोदे, डॉ. स्नेहल सावंत, डॉ. किरण गोरे, ऑडिओलॉजिस्ट मूनज्जा शेख, रेडिओलॉजिस्ट डॉ. वरूण निमजे, भुलशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. अमित हिवरकर, डॉ. अंजू पॉल आदींनी सहकार्य केले..Nanded Drunk Teacher : शेकापूर शाळेत मद्यपी शिक्षकाचा धिंगाणा; विद्यार्थांसोबत अश्लील वर्तन!.भावनिक अन् प्रेरणादायी क्षणया प्रसंगी आयोजित कॉक्लिअर इम्प्लांटेशन कार्यशाळेत ज्येष्ठ सर्जन डॉ. विद्याधर दातार हे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. ‘जीएमसी’त पहिली कॉक्लिअर इम्प्लांट करण्यात आलेल्या बालिकेचाही पालकांसह सत्कार करण्यात आला. वेदश्रीच्या प्रगतीचे कौतुक करत तिच्या पालकांनी महाविद्यालयाच्या संपूर्ण टीमचे आभार मानले. दोन कॉक्लिअर इम्प्लांट मुलींची एकत्र उपस्थिती हा कार्यक्रमातील सर्वांत भावनिक आणि प्रेरणादायी क्षण ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.