jalgaon News : जळगावमध्ये ७ लाख वाहनांवर टांगती तलवार! एचएसआरपी नंबरप्लेट लावण्यासाठी नोव्हेंबर अखेरची अंतिम मुदत

Mandatory HSRP Number Plates for Pre-2019 Vehicles : जिल्ह्यात एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी झालेल्या जवळपास सात लाख चार हजार १०२ वाहनांना नव्या नंबरप्लेट लावून घेणे बंधनकारक होते. एप्रिल २०२५ अखेरची मुदत ऑगस्टपर्यंत व आता नोहेंबरपर्यंत तिसऱ्यांदा राज्य शासनाने वाढवून दिल्यानंतरही तीन लाख ९१ हजार २२४ वाहनधारकांनी अद्याप एचएसआरपी (HSRP) नंबरप्लेट बसवून घेतलेल्या नाहीत.
रईस शेख
जळगाव: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्व वाहनधारकांना हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी झालेल्या जवळपास सात लाख चार हजार १०२ वाहनांना नव्या नंबरप्लेट लावून घेणे बंधनकारक होते.

