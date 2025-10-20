jalgaon News : जळगावमध्ये ७ लाख वाहनांवर टांगती तलवार! एचएसआरपी नंबरप्लेट लावण्यासाठी नोव्हेंबर अखेरची अंतिम मुदत

जळगाव: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्व वाहनधारकांना हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी झालेल्या जवळपास सात लाख चार हजार १०२ वाहनांना नव्या नंबरप्लेट लावून घेणे बंधनकारक होते. .एप्रिल २०२५ अखेरची मुदत ऑगस्टपर्यंत व आता नोहेंबरपर्यंत तिसऱ्यांदा राज्य शासनाने वाढवून दिल्यानंतरही तीन लाख ९१ हजार २२४ वाहनधारकांनी अद्याप एचएसआरपी (HSRP) नंबरप्लेट बसवून घेतलेल्या नाहीत. पाच लाख वाहनधारकांपकी केवळ ३२ टक्के नंबरप्लेट लावण्यात आल्या असून, पाच लाख ७८ हजार ९४२ आवश्यक वाहने असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे..राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच वाहनांना ‘एचआरएसपी’ नंबरप्लेट अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्यात व देशभरात एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व वाहधारकांना नवीन नंबरप्लेट लावून घ्यावी लागणार आहे. एप्रिल २०१९नंतरच्या सर्व वाहनांना वितरकांकडूनच ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेट बसवून दिली (ईनबिल्ट) जात आहे..जळगावात एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांची संख्या पाच ते सात लाख आहे. अद्याप जनजागृतीअभावी वाहनधारकांना नंबरप्लेट बदलविण्याबाबत अनभिज्ञता दिसून येते आहे. शिक्षित व सुजान वाहनधारक नवीन नंबरप्लेट बनवून घेण्यासाठी धावपळ करीत आहेत..... अन्यथा वाहनांवर दंडकेवळ अधिकृत ‘एचएसआरपी’ उत्पादकांनी (०१.०४.२०१९ पूर्वी नोंदणीकृत मोटार वाहनांसाठी) बसवलेले ‘एचएसआरपी’ वैध मानले जाईल व त्याचे वाहन पोर्टलवर अद्ययावत केले जातील. इतर कोणत्याही साम्य असलेल्या एचएसआरपी उत्पादक व पुरवठादारांकडून ‘एचएसआरपी’ बसविल्याचे आढळून आल्यास मोटारवाहन कायदा व नियमांच्या तरतुदींनुसार दंड भरावा लागेल. सीएमव्हीआर(CMVR)च्या नियम ५० व मोटारवाहन कायदा १९८८च्या कलम १७७अंतर्गत एक हजार रुपयांचा दंड टाळण्यासाठी ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेट बसवून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..नंबरप्लेट बदलचा इतिहासवर्ष १९९० च्यापूर्वी विहित नमून्यात काळ्या प्लेटवर पांढरे अक्षरे व अंक लिहून नंबप्लेट तयार केली जात होती. त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजे १९९९-२०००मध्ये नंबरप्लेट पांढरी झाली व अंक-अक्षरे काळी करण्याचा निर्णय झाला. लगेच रंगाने लिखित नंबरप्लेट जावून याच कालखंडात रेडियम स्टीकरने नंबरप्लेट लिहिण्याचे बंधन घालण्यात आले. येथूनच चित्रविचित्र नंबरप्लेटचा ट्रेन्ड वाढतच गेला. आता एक एप्रिल २०१९पासून ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेटचा नियम अस्तित्वात आला आहे..बहुतांश केंद्र बंदचरेडीअम नंबरप्लेट कुठेही सहज लावून मिळत होती. एचएसआरपी नंबरप्लेट मात्र, मान्यताप्राप्त केंद्रांवरच लावून मिळणार आहे. एचएसआरपी नंबरप्लेट लावून घेण्यासाठी जळगाव - १९ विभागात दहा केंद्र मंजूर झाले होते. मात्र, बहुतांश केंद्रांनी अत्यल्प मेहनताना मिळत असल्याने काम सुरूच केले नाही. ज्यांनी केले, त्यापैकी केवळ तीन केंद्रांवर नंबरप्लेटच्या ऑर्डरी घेतल्या जात आहेत. जळगाव विभागात तब्बल साडेसात लाख वाहनांना जर ५७ दिवसांत नंबरप्लेट लावायच्या असतील तर, ते सध्याच्या यंत्रणेत शक्यच नसल्याचे मानले जात आहे..येथे करा नोंदणीउच्चसुरक्षा वाहन क्रमांक पाटी बसविण्यासाठी कृपया www.transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन संबंधित एचएसआरपी बुकिंग पोर्टल लिंकला भेट द्यावी..विचित्र नंबरप्लेट निघतीलजळगावसह संपूर्ण देशात चित्रविचित्र नंबरप्लेटचा एक ट्रेंड रेडीयमस्टीकर नंबरप्लेटमुळे आला हेाता. वाहनाच्या नोंदणीकृत क्रमांकाऐवजी अण्णा, भाऊ, दादा यांसह राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांच्या सोयीप्रमाणे नंबरप्लेट रंगवून घेत होते. एसएसआरपी नंबरप्लेट अनिवार्य झाल्याने अण्णा-भाऊ-दादांचा उपद्रव तेवढा कमी होणार, हे मात्र, निश्चित..शेवटच्या मुदतीचे तीन-तेरासर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेटसाठी पूर्वी संपूर्ण राज्यात ३० एप्रिल २०२५ ही मुदत ठेवण्यात आलेली होती. मात्र, राज्यातील वाहनांची संख्या, नंबरप्लेट लावून देणारे अधिकृत केंद्र व नोंदणी करणारे ग्राहक पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून वाहनधारकांच्या सोयीसाठी राज्यभर चार महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. एप्रिल अखेरची मुदत ऑगस्टअखेरची झाली, आता ऑगस्टअखेरची मुदत नोव्हेंबर अखेरपर्यंत करण्यात आली आहे. मुदतवाढीची तारीख-पे-तारीख सुरू असल्याने वाहनधारकही निर्धास्त दिसत आहेत. .Pune Cyber Crime : पुण्यात सायबर गुन्ह्यांची वाढ; ज्येष्ठ नागरिकांची बचत धोक्यात! बँक आणि पोलिसांनी समन्वय साधावा, तज्ज्ञांचा सल्ला.आतापर्यंत तीन वेळेस या नंबरप्लेटसाठी शासनाने वेळ वाढवून दिलेली आहे. आमच्या कार्यालयात एचआरएसपी नंबरप्लेट नसणाऱ्या वाहनांची इतर कामे पूर्णतः थांबविण्यात आली आहेत. आता ३० नोव्हेबरपर्यंत अंतिम मुदत आहे. जळगावकरांनी एचएसआरपी नंबरप्लेट बसवून घेणे अपेक्षित आहे. मुदत संपल्यावर या वाहनांवर कारवाईला सुरवात करण्यात येणार आहे.- राजेंद्र वर्मा, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.