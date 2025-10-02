उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : जळगावात 'इगतपुरी पॅटर्न'! अमेरिकेसह युरोपीय नागरिकांची फसवणूक; सीबीआयच्या एन्ट्रीची शक्यता

Jalgaon Call Center Busted for International Online Fraud : एल. के. फार्म हाउसवर चालविल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या अड्ड्यावरील मुख्य हॅन्डलर इम्रान अकबर खान याला मुंबईतून पोलिसांनी अटक केली. त्यास ७ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली. दरम्यान, या गुन्ह्यात ‘सीबीआय’सह अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
जळगाव: ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्म हाउसवर चालविल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या अड्ड्यावरील मुख्य हॅन्डलर इम्रान अकबर खान (वय २५) याला मुंबईतून पोलिसांनी अटक केली. त्यास ७ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली. दरम्यान, या गुन्ह्यात ‘सीबीआय’सह अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.

