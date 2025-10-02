Jalgaon Crime : जळगावात 'इगतपुरी पॅटर्न'! अमेरिकेसह युरोपीय नागरिकांची फसवणूक; सीबीआयच्या एन्ट्रीची शक्यता

जळगाव: ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्म हाउसवर चालविल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या अड्ड्यावरील मुख्य हॅन्डलर इम्रान अकबर खान (वय २५) याला मुंबईतून पोलिसांनी अटक केली. त्यास ७ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली. दरम्यान, या गुन्ह्यात ‘सीबीआय’सह अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. .एल. के. फार्म हाउसवरील कॉल सेंटरवरून अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंडसह युरोपीय नागरिकांची ऑनलाइन फसवणूक केली जात होती. सायबर पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखेने रविवारी (ता. २८) जागामालक ललित कोल्हेसह पश्चिम बंगाल व मुंबईतील सात संशयितांना अटक केली. संशयितांची दोन दिवस चौकशी सुरू आहे..कॉल सेंटरशी संबंधित इतर संशयितांच्या शोधार्थ गुन्हे शाखेचे पथक रविवार (ता. २८)पासून मुंबईत ठाण मांडून होते. उपनिरीक्षक शरद बागल व पथकाने इम्रान अकबर खान (रा. मुंबई) याला अटक केली. त्याला जिल्हा न्यायालयात हजर केल्यावर त्याची ७ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी झाली..जूनमध्ये सिंडिकेटची बैठकमुंबईतील हॉटेल नाईसमध्ये जूनमध्ये ललित कोल्हे, मुख्य हॅन्डलर इम्रान खान अकबर खान, आदिल सय्यद निसार अहमद, राकेश अगारिया यांच्यासह अकबर अशा सिंडीकेट मेंबरची बैठक झाली होती. तीत प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित होऊन कामाला सुरुवात करण्यावर एकमत झाले. .२० जुलला कॉल सेंटरच्या सेटअपची जागा फायनल करून रंगरंगोटीला सुरुवात झाली. २३ व २७ जुलै, १ व ८ ऑगस्टला सिंडीकेटच्या बैठका झाल्या. नंतर जळगावात कामाला सुरुवात झाली. दोन महिन्यांचे प्रत्येकी ४० हजारांचे वेतन मुख्य हॅन्डलरला वर्ग केल्याचेही पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे..आणखी संशयितांची नावेया गुन्ह्यात अभिमन्यूसिंग, मिनाज हुसैन नदाफ, सय्यद मोईन मुद्दसरऊल हसन, योगेश राजेश प्रसाद बिसारिया, ऋषीकेश ऊर्फ केशव राजेंद्र बिसारिया यांची नावे निष्पन्न झाली असून, गुन्हे शाखेचे पथक त्यांच्या मागावर असल्याचे अपर अधीक्षक अशोक नखाते यांनी सांगितले..‘इगतपुरी’नंतर जळगावइगतपुरी येथे ऑगस्टमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने ऑनलाइन फसवुणकीचा आंतरराष्ट्रीय अड्डा उद्ध्वस्त केला होता. मुळात अमेरिकेसह युरोपीय देशातील दुतावासांतर्फे इगतपुरीच्या अड्ड्याबाबत विदेश मंत्रालयास तक्रार आली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने ‘सीबीआय’ला आदेश दिल्यावर छापा टाकला होता. .जळगावात स्थानिक पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात अमेरिकेसह इतर युरोपीय देशांत फसवणूक होत असल्याचे निष्पन्न झाले असून, वरिष्ठ पातळीवर या विषयावर माहितीचे आदानप्रदान सुरू आहे. कुठल्याही क्षणी ‘सीबीआय’सह केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रिय होणार असल्याचे सांगण्यात आले..Kolhapur Crime : उसणे घेतलेल्या पैशांची चिंता, लोकांना तोंड कसं दाखवायचं; २७ वर्षीय तरूणाने घेतला गळफास, 'त्या' चिठ्ठीत नेमकं काय?.संपूर्ण फार्म हाउसवर वीजचोरीएल. के. फार्म हाउसवरील बंगलो, स्वीमिंग पूल, फळबाग, शेती आणि फसवणुकीचा अड्डा असलेल्या दोनमजली इमारतीत चक्क चोरीची वीज वापरली जात असल्याचे आढळून आले. त्याकडे ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष कसे गेले नाही, हे नवलच. वीजचोरीबद्दल पोलिस ‘महावितरण’शी पत्रव्यवहार करणार असल्याचे अपर अधीक्षक अशोक नखाते, उपअधीक्षक नितीन गणापुरे, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक राहुल गायकवाड यांनी सांगितले. याबाबत स्वतंत्र वीजचोरीचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.