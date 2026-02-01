उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावच्या महापौरपदी दीपमाला काळे? भाजप पक्षश्रेष्ठींकडून नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची चर्चा

OBC Women Reservation Changes Mayor Race in Jalgaon : गेल्या काही दिवसांत महापौरपदासाठीच्या नावावर भाजपत अंतर्गत बराच खल झाल्यानंतर अखेरीस या पदासाठी प्रभाग क्रमांक सातमधून बिनविरोध निवडून आलेल्या दीपमाला काळेंचे नाव जवळपास निश्‍चित झाले आहे.
जळगाव: महापौरपदासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) यासाठी आरक्षण निघाल्यानंतर गतिमान झालेल्या भाजपतील हालचाली आता थंडावल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांत महापौरपदासाठीच्या नावावर भाजपत अंतर्गत बराच खल झाल्यानंतर अखेरीस या पदासाठी प्रभाग क्रमांक सातमधून बिनविरोध निवडून आलेल्या दीपमाला काळेंचे नाव जवळपास निश्‍चित झाले आहे. पक्षश्रेष्ठींनी काळेंच्या नावाला हिरवा कंदील दिला असला तरी त्याची अधिकृत घोषणा सोमवारी (ता. २) होऊ शकते.

