Jalgaon News : प्रसूती कक्षाजवळ शॉर्टसर्किट; अधिपरिचारिकांनी प्रसंगावधान राखत वापरले अग्निशामक यंत्र

जळगाव: येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागात सोमवारी (ता. २९) दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. मात्र प्रसंगावधान राखून तेथील अधिपरिचारिकांनी तत्काळ अग्निशामक यंत्र वापरून आग विझविली.

