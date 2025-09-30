Jalgaon News : प्रसूती कक्षाजवळ शॉर्टसर्किट; अधिपरिचारिकांनी प्रसंगावधान राखत वापरले अग्निशामक यंत्र

जळगाव: येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागात सोमवारी (ता. २९) दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. मात्र प्रसंगावधान राखून तेथील अधिपरिचारिकांनी तत्काळ अग्निशामक यंत्र वापरून आग विझविली. .शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात प्रसूतीपूर्व दाखल कक्ष क्रमांक ६ येथे नेहमीप्रमाणे गरोदर माता व त्यांचे नातेवाईक यांची उपस्थिती होती. तेथे वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका वर्ग व कर्मचारी कर्तव्य बजावत असताना दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास मुख्य दरवाजाजवळ स्वीच बोर्डजवळ स्पार्किंग होऊन शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. .कर्मचाऱ्यांनी घटना अधिपरिचारिका ज्युलीना पिंपळसे आणि सुवर्णा पुरी यांना सांगितली. त्यांनी तत्काळ धाव घेऊन प्रसंगावधान राखले व विभागात असलेले २ अग्निशामक यंत्र घेतले. त्याचा वापर करून आगीवर मारून नियंत्रणात आणली. विद्युत विभागाला तत्काळ सूचना देऊन उपस्थित कर्मचारी, नातेवाईक, रुग्णांना घाबरून न जाण्याचे सांगून दिलासा दिला. त्यांच्या कृतीमुळे त्यांचे कौतुक केले जात आहे..ST Bus Fare Hike : एसटीच्या तिकिट दरात वाढ, ऐन सणासुदीच्या दिवसांत प्रवाशांच्या खिशाला कात्री.अधिष्ठातांकडून तत्परतेची दखलअधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांनी घटनेची दखल घेऊन दोन्ही अधिपरिचारिका ज्यूलीना पिंपळसे आणि सुवर्णा पुरी यांना दालनात बोलावून पुष्पगुच्छ देत सन्मान केला. यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. धर्मेंद्र पाटील, सहयोगी प्रा. डॉ. संगीता गावित, सहायक अधिसेवक तुषार पाटील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.