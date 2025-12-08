Jalgaon News : जळगाव तालुक्यात नवीन 'एमआयडीसी'चा मार्ग मोकळा! योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय प्रक्रिया पुढे जाणार नाही; पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांची मोजणीस संमती

जळगाव: तालुक्यात नवीन ‘एमआयडीसी’ उभारणीसाठी जमीन मोजणीला शेतकऱ्यांनी सकारात्मक संमती दर्शविली आहे. विकासाच्या नावाखाली कोणाच्याही हक्कांशी तडजोड होऊ देणार नाही. जमिनीच्या मोबदल्यात प्रत्येक शेतकऱ्याला योग्य, समाधानकारक व कायदेशीर भरपाई मिळाल्याशिवाय कोणतीही प्रक्रिया पुढे जाणार नाही, असा ठाम विश्वास जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना दिला..तालुक्यातील मौजे पिंपळे, चिंचोली व कुसुंबे या गावांत नवीन औद्योगिक वसाहत उभारणी संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली, त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री व जिल्हा महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली..पालकमंत्री पाटील पुढे म्हणाले की, जळगावच्या औद्योगिक विकासाबरोबरच शेतमालाला नवे बाजार, तरुणांना रोजगार व परिसरातील पायाभूत सुविधांचा विकास हा शासनाचा उद्देश आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वाधिक प्राधान्य देतच पुढील निर्णय घेण्यात येतील. तुमच्या हक्काचा प्रत्येक पैसा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या आश्वासक, सकारात्मक व ठाम भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांनी मोजणीस तत्पर सहकार्याची ग्वाही दिली..हद्दींची होणार पडताळणीनवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी मोजणी करताना संबंधित शेतीच्या अचूक हद्दींची पडताळणी होऊन वृक्ष, सिंचन सुविधा व पीकस्थितीची नोंदी ही संपूर्ण माहिती संकलित करून सर्वंकष अहवाल उद्योगमंत्री व एमआयडीसीच्या सचिवांसमोर सादर केला जाईल. त्यानंतरच अंतिम निर्णय होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने या बैठकीत स्पष्ट केले..या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण, प्रांताधिकारी विनय गोसावी, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी घाटे यांच्यासह भूसंपादन अधिकारी, वकील बांधव व तालुक्यातील चिंचोली, पिंपळे व कुसुंबे येथील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्ग सुसाट! आतापर्यंत 3 कोटी वाहनांचा प्रवास.शेतकऱ्यांच्या हिताला जिल्हा प्रशासनाचे नेहमीचं प्राधान्य आहे. शेत व जागेची मोजणी झाल्यानंतर दर मंजुरीची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. नव्या औद्योगिक वसाहतीमुळे जळगाव जिल्ह्यात रोजगार, गुंतवणूक व आर्थिक मूल्यवर्धनासाठी नवे मार्ग खुले होण्यास मदत होणार आहे.-रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.