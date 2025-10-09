Jalgaon Monsoon : जळगावात यंदा १०७ टक्के पाऊस; माॅन्सून माघारी, अतिवृष्टी न झाल्याने शेतकऱ्याला मोठा दिलासा

जळगाव: सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाचा घास हिरावणारा माॅन्सून आता माघारी परतला आहे. यंदा सरासरीच्या १०८ टक्के पावसाची नोंद जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. ४ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान परतीचा पाऊस पुन्हा धुमाकूळ घालेल, असा अंदाज हवामान विभागासह हवामान अभ्यासकांनी वर्तविला होता. यादरम्यान किरकोळ पाऊस वगळता कोठेही अतिवृष्टी झाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जिल्ह्याचे पर्जन्यमान सरासरी ६६३.३३ मिलिमीटर निर्धारित आहे. त्यानुसार पावसाने वार्षिक सरासरी पार केली असून, आतापर्यंत माॅन्सूनच्या १२६ दिवसांत सरासरीच्या १०७.७ टक्के पाऊस झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये सरासरीच्या १७२.८ टक्के पावसाची नोंद झाली. ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस फारसा पडला नाही..जिल्ह्यात सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत सप्टेंबरमधील सरासरी पर्जन्यमानानुसार ३० सप्टेंबरला पावसाने १०० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. सप्टेंबर २७ आणि २८ रोजी दरम्यान भडगाव, पाचोरा आणि चाळीसगाव तालुक्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या जोरदार पावसाने महिना अखेरीस तब्बल १७२.८ टक्के पाऊस झाला आहे. यात सर्वांत कमी धरणगाव तालुक्यात ८०.२ टक्के तर सर्वांत जास्त पाचोरा तालुक्यात २५७.२ तर त्याखालोखाल २५६.२ जामनेर तालुक्यात पावसाची नोंद झाली आहे..गतवर्षी ११८.७ टक्केमागील वर्षी सप्टेंबर २०२४ अखेर वार्षिक सरासरीच्या ११८.७ टक्के म्हणजेच ७५१.१ मिलिमीटर इतका पाऊस पडला होता. मात्र, यावर्षी ६३२.६ मिलीमीटर इतका म्हणजेच वार्षिक सरासरीच्या १०७.७ टक्के पाऊस पडला आहे. जिल्ह्याच्या वार्षिक सरासरीचा विचार केला असता, आजपर्यंत सर्वाधिक १४५.८ टक्के इतका पाऊस पाचोरा तालुक्यात पडला. सर्वांत कमी म्हणजेच ७०.३ टक्के पाऊस चोपडा तालुक्यात झाला..Farmer ID : फार्मर आयडीचा अडथळा! नुकसानभरपाईपासून २ लाख शेतकरी वंचित राहण्याची भीती.सिंचन प्रकल्प तुडुंबजिल्ह्यात हतनूर ८१.७६ टक्के, गिरणा ९९.७६ आणि वाघूर ९९.९३ असे ३ मोठे, १४ मध्यम यात गूळ ८१.६९ आणि भोकरबारी ७३.१९ टक्के हे दोन प्रकल्प वगळता तसेच अन्य ९६ लघु सिंचन प्रकल्प दमदार पावसामुळे तुटुंब भरले आहेत. जिल्ह्यात मोठे, मध्यम आणि लघु सिंचन प्रकल्पात सद्यस्थितीत १३६३.७६ दशलक्ष घनमीटर अर्थात ४८.१६ टीएमसीनुसार ८८.६८ टक्के जलसाठा उपलब्ध झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.