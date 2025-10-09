उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Monsoon : जळगावात यंदा १०७ टक्के पाऊस; माॅन्सून माघारी, अतिवृष्टी न झाल्याने शेतकऱ्याला मोठा दिलासा

Monsoon Retreat Brings Relief to Farmers : यंदा सरासरीच्या १०८ टक्के पावसाची नोंद जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. ४ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान परतीचा पाऊस पुन्हा धुमाकूळ घालेल, असा अंदाज हवामान विभागासह हवामान अभ्यासकांनी वर्तविला होता.
जळगाव: सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाचा घास हिरावणारा माॅन्सून आता माघारी परतला आहे. यंदा सरासरीच्या १०८ टक्के पावसाची नोंद जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. ४ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान परतीचा पाऊस पुन्हा धुमाकूळ घालेल, असा अंदाज हवामान विभागासह हवामान अभ्यासकांनी वर्तविला होता. यादरम्यान किरकोळ पाऊस वगळता कोठेही अतिवृष्टी झाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

