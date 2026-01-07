Jalgaon Cyber Crime : गुंतवणुकीच्या नावाखाली २५ लाखांचा गंडा; जळगावच्या तरुणाची सायबर भामट्यांकडून फसवणूक

जळगाव: धुळे येथील नामवंत फर्ममध्ये अकाउंटंट म्हणून कार्यरत असलेल्या ३३ वर्षीय तरुणाला व्हॅट्सॲप ग्रुपवर जोडून गुंतवणुकीचे आमिष देण्यात आले. केलेल्या गुंतवणुकीवर तत्काळ आभासी नफा दाखविण्यात आला. त्यानंतर लिंक पाठवून त्याद्वारे मोठ्या गुंतवणुकीला भाग पाडून चक्क २५ लाख ३० हजार ५०० रुपयांना गंडा घालण्यात आला. या प्रकरणी जळगाव सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. .धुळ्यातील एका फर्ममध्ये अकाउंटंट असलेल्या सागर गोविंद सोनार (वय ३३) यांना ५ नोव्हेंबरला अनन्या शर्मा नावाच्या तरुणीचा फोन आला. दोघांचे बोलणे झाल्यावर खात्रीशीर गुंतवणुकीच्या नावाने सागर सोनार यांना रवींद्र माजळकर नावाच्या व्यक्तीने व्हॅाट्सॲप ग्रुपवर ॲड करून घेतले. केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळालेल्या नफ्यासंदर्भात स्क्रिन शॉट पाठवून सागर सोनार यांना आमिष देण्यात आले. .लग्नास नकार दिल्याने घटस्फोटीत तरुणीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या; हिंदू संघटना आक्रमक, आरोपी रफीकचा जंगलात आढळला मृतदेह .त्यानंतर विशिष्ट लिंक पाठवून ई-मेलद्वारे व्यवहाराचे डिटेल्स पाठविण्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर सागर सोनार यांना त्यांच्या विविध बँक खात्यातून रक्कम गुंतवणुकीस भाग पाडण्यात आले. गुंतवणूक झालेल्या रकमेवर आभासी नफ्यातून दीड कोटी रुपये मिळविल्याचेही सायबर गुन्हेगारांनी दाखविले. त्यानंतर २५ लाख ३० हजार ५०० रुपयांना ऑनलाइन पद्धतीने गंडा घालून संपर्काबाहेर गेले. या प्रकरणी सागर सोनार यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून जळगाव सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.