Agriculture News : थंडीचा जोर वाढला, 'भरीत पार्टी'चा ट्रेंडही वाढला! जळगावात दररोज १०० क्विंटल वांग्यांची आवक

Winter Chill Drives Bharit Eggplant Demand : जळगावमध्ये थंडी वाढल्यामुळे भरितासाठी आवश्यक असलेल्या गोल, जांभळ्या वांग्यांना मोठी मागणी वाढली आहे, त्यामुळे बाजारात वांग्यांची आवक लक्षणीयरीत्या वाढलेली दिसत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: थंडीने उच्चांक गाठताच बाजारात वांग्यांची आवकही वाढली असून, चवदार व दर्जेदार भरिताच्या वांग्यांना सध्या मोठी मागणी आहे. विशेषतः भरितासाठी लागणाऱ्या काळ्या, जांभळ्या आणि गोल वांग्यांची मागणी वाढल्याने शहर व ग्रामीण भागात भरीत पार्ट्यांचा ट्रेंड पुन्हा जोर धरू लागला आहे. शहरात रोज शंभर क्विंटल वांगे मार्केटमध्ये दाखल होत असल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले.

