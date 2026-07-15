Jalgaon Crime : क्रूरतेचा कळस ! मूल अंध जन्माला आले म्हणून मायलेकांना विहिरीत ढकलले; बालकाचा मृत्यू, आई थोडक्यात बचावली

जळगाव यावल तालुक्यातील किनगाव येथे अंध असल्यावरून एका २७ वर्षीय अंध महिला आणि तिच्या साडेतीन वर्षांच्या अंध मुलाला विहिरीत ढकलून दिले. या क्रूर कृत्यात बालकाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला, तर सुदैवाने आईचा जीव वाचला आहे. अंध असलेल्या जन्मदाता पिता आणि आजीनेच हे कृत्य केल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. सुरुवातीला पीडित महिलेने हा अपघात असल्याचे सांगितले होते. मात्र, संशय आल्याने पोलिसांनी विचारपूस केल्यानंतर हा भयानक प्रकार समोर आला..किनगाव शिवारात सोमवारी (ता. १३) सकाळी विहिरीत पडल्याने २७वर्षीय अंध महिला जखमी झाली तर तिच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. जळगाव जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या त्या महिलेने सुरुवातीला अपघाताचा जबाब दिला. मात्र, मुलाच्या अंत्यविधीनंतर पोलिसांनी रात्री उशिरा सखोल चौकशी केली असता, धक्कादायक वास्तव समोर आले. त्यानुसार, स्वतः अंध असलेला पती आणि आजीनेच त्यांना विहिरीत ढकलल्याचे स्पष्ट झाले..संशयित ताब्यातपीडित ७० टक्के अंध महिला सरस्वती स्वप्नील पाटील हिच्या फिर्यादीवरून अंध पती स्वप्नील भागवत पाटील (वय ३४) आणि सासू आशाबाई भागवत पाटील (वय ६०) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दोन्ही संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..Sangola News : दोन अपत्यांना विहिरीत टाकून आईनेही संपविले जीवन; घरगुती वादातून घटनेचा संशय.पती-पत्नीत वादसोनोग्राफीत अपत्य अंध असल्याचे समजताच पती गर्भपातासाठी दबाव आणत होता. मात्र, फिर्यादीने हट्टाने मुलाला जन्म दिला. तेव्हापासून त्यांच्यात वाद होते. यामुळे ती अडीच वर्षे माहेरी होती. घटनेच्या दिवशी सर्व जण विहिरीची पूजा करण्यासाठी शेतात गेले असता, सासूने मायलेकांना विहिरीत ढकलून दिले. विहिरीतील लाकडी फाउंडेशनचा आधार मिळाल्याने सून वाचली, मात्र साडेतीन वर्षांचा अंध नातू पाण्यात बुडून मृत झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.