उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : क्रूरतेचा कळस ! मूल अंध जन्माला आले म्हणून मायलेकांना विहिरीत ढकलले; बालकाचा मृत्यू, आई थोडक्यात बचावली

Blind Child Murder : जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील किनगाव येथे अंध आई आणि मुलाला विहिरीत ढकलल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेत साडेतीन वर्षांच्या अंध बालकाचा बुडून मृत्यू झाला, तर आईचा जीव थोडक्यात वाचला.
Blind Mother and Child Thrown into Well by Family Members

Blind Mother and Child Thrown into Well by Family Members

esakal

Yashwant Kshirsagarसकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव यावल तालुक्यातील किनगाव येथे अंध असल्यावरून एका २७ वर्षीय अंध महिला आणि तिच्या साडेतीन वर्षांच्या अंध मुलाला विहिरीत ढकलून दिले. या क्रूर कृत्यात बालकाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला, तर सुदैवाने आईचा जीव वाचला आहे. अंध असलेल्या जन्मदाता पिता आणि आजीनेच हे कृत्य केल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. सुरुवातीला पीडित महिलेने हा अपघात असल्याचे सांगितले होते. मात्र, संशय आल्याने पोलिसांनी विचारपूस केल्यानंतर हा भयानक प्रकार समोर आला.

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