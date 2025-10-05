Jalgaon News : दोन महिन्यांपासून बंद असलेली अहमदाबाद विमानसेवा पुन्हा सुरू; जळगाव प्रवाशांना दिलासा

जळगाव: येथील विमानतळावरून ‘अलायन्स एअर’ कंपनीकडून सध्या आठवड्यातून चार दिवस सुरू असलेली जळगाव-मुंबई विमानसेवा २६ ऑक्टोबरपासून दररोज उपलब्ध होणार आहे. याबरोबरच दोन महिन्यांपासून बंद असलेली अहमदाबाद सेवाही याच तारखेपासून पुन्हा सुरू होईल. या निर्णयामुळे व्यापारी, उद्योजक, राजकीय प्रतिनिधी आणि वैद्यकीय कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..‘उडान’ योजनेंतर्गत जळगाव विमानतळावरून गोवा, पुणे, हैदराबाद, मुंबई आणि अहमदाबाद या ठिकाणी विमानसेवा सुरू आहे. मात्र, मागील काही काळात विमान रद्द होण्याच्या घटनांमुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः ‘अलायन्स एअर’च्या मुंबई आणि अहमदाबाद विमानफेऱ्या रद्द करण्याचे प्रमाण अधिक होते..मुंबई सेवा अधिक सुलभमुंबईकडे व्यापार, उद्योग, मंत्रालयीन कामकाज, रुग्णालयीन उपचार यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रवास होतो. दररोज सेवा सुरू झाल्याने केवळ दीड तासात मुंबई गाठता येणार आहे. जळगाव-पुणे सेवेला मिळालेल्या प्रतिसादाप्रमाणे मुंबई सेवेलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे..१५ फेऱ्या मार्चमध्ये रद्दजळगाव विमानतळावरून मार्चमध्ये तब्बल १५ वेळा अचानक विमान फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. त्याचा ५३९ प्रवाशांना फटका बसला होता. एप्रिलमध्ये ही सेवा सुरळीत झाली होती..दोन दिवस विमानतळ होते बंदजळगाव विमानतळावरील धावपट्टीवर १२ मार्चला अहमदाबाद येथून आलेल्या विमानात बिघाड झाला होता. त्यामुळे दोन दिवस विमानतळावरील सेवा बंद करावी लागली होती. विमान कंपनीने दिल्ली येथून अभियंत्यांना बोलावून विमानाची दुरुस्ती केली होती..अहमदाबाद सेवा ऑगस्टपासून होती बंदअहमदाबाद येथे १२ जूनला ‘एअर इंडिया’ या विमानाचा अपघात झाला होता. त्यानंतर ‘अलायन्स एअर’ विमान कंपनीने त्यांच्या ताफ्यातील विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यामुळे ही सेवा ऑगस्टपासून बंद होती. आता दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ही सेवा पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार आणि रविवार अशा आठवड्यातील चार दिवस ही सेवा उपलब्ध असेल..Raju Shetty: राज्य सरकार दलाली करतंय का: राजू शेट्टी.विमानतळावर गजबज‘फ्लाय ९१’ कंपनीकडून गोवा, पुणे आणि हैदराबादसाठी सेवा सुरू आहे, तर ‘अलायन्स एअर’कडून मुंबई आणि अहमदाबादसाठी सेवा दिली जाते. दिवाळीच्या काळात या सर्व सेवा सुरू असल्यामुळे जळगाव विमानतळावर प्रवाशांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.