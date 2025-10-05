उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : दोन महिन्यांपासून बंद असलेली अहमदाबाद विमानसेवा पुन्हा सुरू; जळगाव प्रवाशांना दिलासा

Jalgaon-Mumbai Alliance Air Daily Flights from October 26 : जळगाव विमानतळ (Jalgaon Airport) येथून ‘उडान’ (UDAN) योजनेंतर्गत सुरू असलेली मुंबई विमानसेवा २६ ऑक्टोबरपासून दररोज सुरू होणार आहे, तसेच अहमदाबाद सेवाही पुन्हा सुरू होत आहे. यामुळे व्यापारी आणि वैद्यकीय प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: येथील विमानतळावरून ‘अलायन्स एअर’ कंपनीकडून सध्या आठवड्यातून चार दिवस सुरू असलेली जळगाव-मुंबई विमानसेवा २६ ऑक्टोबरपासून दररोज उपलब्ध होणार आहे. याबरोबरच दोन महिन्यांपासून बंद असलेली अहमदाबाद सेवाही याच तारखेपासून पुन्हा सुरू होईल. या निर्णयामुळे व्यापारी, उद्योजक, राजकीय प्रतिनिधी आणि वैद्यकीय कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

