Jalgaon News : जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात निवासी डॉक्टरवर रुग्णांच्या नातेवाइकांचा आक्रमक हल्ला

जळगाव: येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या निवासी डॉक्टरला रुग्णाच्या नातेवाइकांनी बेदम मारहाण केली. शुक्रवारी (ता. ३) ही घटना घडली. या मारहाणीत डॉक्टरांच्या कानाचा पडदा फाटला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी (ता. ४) जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांची भेट घेत डॉक्टरांना सुरक्षा देण्याची मागणी केली. .जिल्हा सामान्य रुग्णालय तथा वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉ. मोहित दीपक गादिया (वय २६) शुक्रवारी (ता.३) कर्तव्यावर होते. कनिष्ठ निवासी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून ते कार्यरत असताना रात्री साडेआठला भादली येथून फटाके फोडल्यामुळे किरकोळ जखमी चार महिला व पुरुष उपचारासाठी रुग्णालयात आले होते. उपचारादरम्यान, रुग्णांच्या नातेवाइकांनी गर्दी केल्यामुळे डॉ. गादिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना बाहेर जाण्याबद्दल विनंती केली..याचा राग आल्याने संतप्त नातेवाइकांनी डॉ. मोहित गादिया यांच्या कानशिलात लगावली. त्यानंतर जमिनीवर पाडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हापेठ पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी रुग्णालयात दाखल झाले. प्राथमिक तपासणीत, कानशिलात बसल्यामुळे डॉ. गादिया यांचा कानाचा पडदा फाटल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे..पोलिस चौकी असताना डॉक्टर, कर्मचारी असुरक्षितआपत्कालीन विभागाजवळच पोलिस चौकी उभारलेली आहे. या चौकीत रोटेशन पद्धतीने जळगावच्या सर्व पोलिस ठाण्यांच्या कर्मचाऱ्यांची ड्यूटी लावण्यात येते. मात्र, चौकी असूनही त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. कारण याठिकाणी पूर्णवेळ पोलिस थांबत नाही. पोलिस नसल्याने वैद्यकीय महाविद्यालयाने तब्बल २५ खासगी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक केली आहे. तरी सुद्धा त्यांना कोणीही जुमानत नाही. गेल्या नऊ महिन्यात डॉक्टरांवर हल्ल्याचा हा तिसरा प्रसंग आहे..Illegal Money Lending Case: अवैध सावकारीचा फड फोड; दोन भावांवर महाराष्ट्र सावकारी कायद्याखाली गुन्हा.पोलिस अधीक्षकांना निवेदनडॉक्टरांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात कार्यरत डॉक्टरांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, ज्युनिअर डॉक्टर एमर्जन्सीत काम करण्यास तयार नाहीत. या घटनेनंतर निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने उपअधिष्ठाता डॉ. मारोती पोटे यांना कायमस्वरूपी सुरक्षा पुरविण्याची मागणी करणारे निवेदन दिले. डॉ. पोटे यांनी शनिवारी (ता. ४) सायंकाळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांची भेट घेत डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत कायमस्वरूपी पोलिसांची मागणी केली करत डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.