Jalgaon News : जळगाव सुवर्ण बाजारपेठेत सोन्या-चांदीला झळाळी; चांदीने गाठला उच्चांक

जळगाव: येथील सुवर्ण बाजारपेठेत शनिवारी सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठे चढ-उतार पहावयास मिळाले आहे. आज सोन्याच्या भावात एक हजार १०० रुपयांची (प्रतिदहा ग्रॅम) वाढ झाली तर चांदीच्या भावात अडीच हजारांची वाढ (प्रतिकिलो) झाली आहे. एकाच दिवसात चांदीने गाठलेला हा उच्चांकी भाव आहे..जळगावच्या सुवर्ण बाजारपेठेत गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या भावात मोठे चढ-उतार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. चांदीने आज नवीन उच्चांक निर्माण केला. सोन्यातही तेजी पाहण्यास मिळाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिर परिस्थिती तसेच गुंतवणूकदारांचा सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढता कल यामुळे दोन्ही मौल्यवान धातूंना मागणी वाढली आहे. आगामी काळात सोन्यापेक्षा चांदीला अधिक मागणी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे..Kolhapur ZP Election : कोल्हापूर झेडपीचे जोडण्यांना वेग, आरक्षणानंतर उमेदवारीसाठी उडणार झुंबड.गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्यायअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेड गव्हर्नर लिसा कुक यांना राजीनामा देण्याचे आवाहन केल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे मोठ्या प्रमाणात वळणे सुरू केले. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार पुढील काही दिवसांत सोन्याच्या किमतीत आणखी वाढ होऊ शकते. जळगावमध्ये शुक्रवारी (ता.२२) सोन्याच्या भाव (प्रति दहा ग्रॅम) ९९ हजार ३०० (विनाजीएसटी) होता. त्यात आज अकराशे रुपयांची वाढ होऊन सोने दहा ग्रॅमला एक लाख ४०० रुपयांवर (विनाजीएसटी) पोचले आहे. चांदीचा कालचा भाव एक लाख १५ हजार रुपये प्रतिकिलो (विनाजीएसटी) होता. आज त्यात अडीच हजारांची वाढ होऊन चांदीचा भाव एक लाख १७ हजार ५०० रुपये प्रतिकिलो (विनाजीएसटी) झाला आहे.