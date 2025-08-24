उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव सुवर्ण बाजारपेठेत सोन्या-चांदीला झळाळी; चांदीने गाठला उच्चांक

Gold Prices Surge in Jalgaon Bullion Market : आज सोन्याच्या भावात एक हजार १०० रुपयांची (प्रतिदहा ग्रॅम) वाढ झाली तर चांदीच्या भावात अडीच हजारांची वाढ (प्रतिकिलो) झाली आहे. एकाच दिवसात चांदीने गाठलेला हा उच्चांकी भाव आहे.
Gold Prices
Gold Pricessakal
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: येथील सुवर्ण बाजारपेठेत शनिवारी सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठे चढ-उतार पहावयास मिळाले आहे. आज सोन्याच्या भावात एक हजार १०० रुपयांची (प्रतिदहा ग्रॅम) वाढ झाली तर चांदीच्या भावात अडीच हजारांची वाढ (प्रतिकिलो) झाली आहे. एकाच दिवसात चांदीने गाठलेला हा उच्चांकी भाव आहे.

Jalgaon
maharashtra
gold
Price
Silver
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Investment

