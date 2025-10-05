उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : कॉल सेंटर फसवणूक: माजी महापौर ललित कोल्हे व साथीदाराला ८ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी

Ex-Mayor Lalit Kolhe Among Main Accused in Jalgaon Call Center Scam : जळगाव येथील एल. के. फार्म हाउसवर चालणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर फसवणूक प्रकरणात अटक करण्यात आलेले मुख्य संशयित, माजी महापौर ललित कोल्हे आणि त्याचा साथीदार राकेश अगारिया यांना पुढील तपासासाठी ८ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: माजी महापौर ललित कोल्हे याच्या मालकीच्या ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्म हाउस या ठिकाणाहून अटक करण्यात आलेल्या चारही बंगाली तरुणांसह पाच संशयितांची शनिवारी (ता. ४) न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली; तर मुख्य संशयित माजी महापौर कोल्हे आणि त्याचा साथीदार राकेश अगारिया या दोघांना ८ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

