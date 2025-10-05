Jalgaon Crime : कॉल सेंटर फसवणूक: माजी महापौर ललित कोल्हे व साथीदाराला ८ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी

जळगाव: माजी महापौर ललित कोल्हे याच्या मालकीच्या ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्म हाउस या ठिकाणाहून अटक करण्यात आलेल्या चारही बंगाली तरुणांसह पाच संशयितांची शनिवारी (ता. ४) न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली; तर मुख्य संशयित माजी महापौर कोल्हे आणि त्याचा साथीदार राकेश अगारिया या दोघांना ८ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. .ऑनलाइन पद्धतीने अमेरिका, कॅनडा, युकेसह युरोपीय देशातील नागरिकांना गंडविण्यासाठी जळगाव शहरापासून चार किलोमीटर अंतरावरील एल. के. फार्म हाउसवर कथित कॉल सेंटरचा अड्डा चालवला जात होता. जळगाव पोलिसांनी २८ सप्टेंबर या कॉल सेंटरवर छापा मारत मोहम्मद जिशान नुरी मोहम्मद नूर आलम (वय १९), शाहबाज आलम मोहम्मद शाहबउद्दीन (२५), साकीब आलम शहाबउद्दीन (१९), मोहम्मद हाशिर मोहम्मद राशिद (१९, चौघे राहणार रा. पश्चिम बंगाल) यांच्यासह नरेंद्र नंदू अगारिया, राकेश नंदू अगारिया या दोन भावंडांना वाघनगर येथून, तर माजी महापौर ललित कोल्हे यास कोल्हेनगर येथून अटक केली होती..अटकेनंतर न्यायालयाने सर्व संशयितांना शनिवार (ता. ४)पर्यंत पोलिस कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले होते. शनिवारी कोठडीची मुदतपूर्व झाल्यावर संशयीतांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायाधीश एस. डी. खरे यांच्या न्यायालयाने ललित कोल्हे, राकेश अगारिया या दोघांना ८ ऑक्टोबरपरर्यंत पोलिस कोठडीत, तर उर्वरित पाच संशयितांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याने त्यांची कारागृहात रवानगी करण्यात आली..डेटा रिकव्हरपोलिसांनी जप्त केलेल्या ३१ लॅपटॉप आणि सात मोबाईल फोनमधील बहुतांश डेटा रिकव्हर केला आहे. त्याचबरोबर संशयितांच्या बँक खात्याची माहिती घेतली असून, ललित कोल्हे याचे कराच्या कारणाने खाते बँकेने गोठवले. परिणामी, संशयित राकेश अगारिया याच्या नावाने असलेल्या बँक खात्यासाठी ललित कोल्हे याच्या मोबाईल नंबर लिंक असून केवायसी झालेली आहे. अर्थात ते, खाते ललित कोल्हे वापरत आहे. .Crime News : गोळीबार प्रकरण: पंचवटी पोलिसांकडून १४वा संशयित जेरबंद, आतापर्यंत माजी नगरसेवकासह १४ अटकेत.तपासात संशयित राकेशने, त्याचे साथीदार असलेले अभिमन्यू सिंग, योगशे हिसारीया, मुदतसिर सिंग,मिनास, आकाश फैजल, ओंकार, वरुण अय्यर अशी नावे सांगितली असून, अटकेतील दोघा संशयितांना मुंबई येथे घेऊन जात उर्वरीत संशयितांचा शोधघेण्यासोबत जूनमध्ये झालेल्या बैठकीबाबत पुरावे संकलन करायचे आहेत. यासह पोलिसांनी २५ कारणे पोलिस कोठडीचा ताबा मिळण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.