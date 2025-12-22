उत्तर महाराष्ट्र

Shindkheda Municipal Election : शिंदखेड्यात भाजपला धोबीपछाड! राष्ट्रवादीच्या कलावती माळी नगराध्यक्षपदी, ६ हजार ९९० मते घेत बाजी मारली

Kalavati Mali Wins Shindkheda Mayoral Election : नगराध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर कलावती माळी यांनी कार्यकर्त्यांसह जल्लोष साजरा केला. नगरसेवक संख्येत भाजप पुढे असला तरी थेट नगराध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिंदखेडात: नगरपंचायत निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार कलावती माळी यांनी भाजपच्या रजनी वानखेडे यांचा ७९१ मतांनी पराभव केला. नगरसेवक संख्येत भाजप आघाडीवर असला, तरी नगराध्यक्षपद गमावल्याने राज्यातील सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. कॉंग्रेस आणि शिवसेची स्थिती बिकट झाली आहे. नगराध्यक्षपदासह पाच जागा जिंकल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांसह पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Dhule
maharashtra
election
shindkheda
mayor
victory
Municipal election
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com