Shindkheda Municipal Election : शिंदखेड्यात भाजपला धोबीपछाड! राष्ट्रवादीच्या कलावती माळी नगराध्यक्षपदी, ६ हजार ९९० मते घेत बाजी मारली

शिंदखेडात: नगरपंचायत निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार कलावती माळी यांनी भाजपच्या रजनी वानखेडे यांचा ७९१ मतांनी पराभव केला. नगरसेवक संख्येत भाजप आघाडीवर असला, तरी नगराध्यक्षपद गमावल्याने राज्यातील सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. कॉंग्रेस आणि शिवसेची स्थिती बिकट झाली आहे. नगराध्यक्षपदासह पाच जागा जिंकल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांसह पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष केला. .दोन डिसेंबरला मतदानानंतर रविवारी (ता. २१) मतमोजणीवेळी प्रथम टपाली मतदान मोजण्यात आले. सहा टेबलवर सहा फेऱ्यांत मतमोजणी करण्यात आली. निकाल जाहीर होताच तहसील कार्यालय परिसरात विजयी उमेदवारांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला..रंगतदार वातावरणनगराध्यक्षपदाच्या मतमोजणीत पहिल्या फेरीत काँग्रेसच्या विजया चौधरी यांनी एक हजार १९ मते घेऊन आघाडी घेतली होती. त्यामुळे कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. मात्र, दुसऱ्या व तिसऱ्या फेरीत कॉंग्रेस मागे पडून भाजपच्या रजनी वानखेडे यांनी तीन हजार ५५० मते घेत आघाडी मिळवली. या वेळी भाजप कार्यकर्त्यांचा जोश वाढला. मतमोजणी केंद्राबाहेर 'आगे बढो'च्या घोषणा यायला लागल्या होत्या. .पुन्हा पुढच्या पंधरा मिनिटातच चित्र बदलले. चौथ्या ते सहाव्या फेरीत राष्ट्रवादीच्या उमेदवार कलावती माळी यांनी निर्णायक आघाडी घेत सहा हजार ९९० मते मिळवून विजय मिळवला. शिवसेनेच्या मनीषा पाटील रिंगणात केवळ नावालाच ठरल्या. त्यांना १८३ मतांवर समाधान मानावे लागले..धक्कादायक पराभवभाजप गटनेते अनिल वानखेडे यांच्या पत्नी रजनी वानखेडे नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार ७९१ मतांनी पराभूतप्रभाग १५ मधील उमेदवार प्रवीण माळी ११० मतांनी पराभूतप्रभाग १६ मधील वानखेडे यांचे कट्टर समर्थक ॲड. विनोद पाटील ३४६ मतांनी पराभूतमहाविकास आघाडीचे पॅनलप्रमुख सुनील चौधरी यांच्या पत्नी भारती चौधरी प्रभाग आठमधून २५४ मतांनी पराभूतनगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार विजया प्रल्हाद चौधरी पराभूतमाजी नगरसेवक दीपक आहिरे यांच्या पत्नी हिराबाई भिल १८४ मतांनी पराभूत.राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. आम्ही नगरपंचायतीमध्ये एकमेकांविरोधात लढले असलो तरी ही मैत्रीपूर्ण लढत आहे. नगराध्यक्षपदी माझी नियुक्ती झाली. असे असले तरी महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षदेखील सत्तेत आहे. पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्याशी समन्वय साधून शिंदखेडा शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू.- कलावती माळी, नवनियुक्त नगराध्यक्ष, शिंदखेडा.