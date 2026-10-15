cctv video: जामनेर तालुक्यात भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू, ट्रक चालक ताब्यात

Truck Driver Detained: जळगाव जिल्ह्यातल्या जामनेर तालुक्यामध्ये अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. ट्रक आणि दुचाकीचा समोरासमोर अपघात झाला, यात दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. मृतांमध्ये तीन पुरुष आणि तीन लहान मुलांचा समावेश आहे..गुरुवार, दि. १५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी साडेतीन वाजता हा अपघात झाला. जामनेर तालुक्यातील (जि. जळगाव) जामनेर-बोधवड रस्त्यावरुन मध्य प्रदेश पासिंगची एक पल्सर दुचाकी बोधवडवरुन जामनेरकडे निघाली होती. तर त्याच रस्त्याने एक ट्रक जामनेरहून बोधवडकडे जात होता..मालदाभाडी गावाजवळ ट्रक आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातामध्ये तीन पुरुष आणि तीन लहान मुलांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये तीन महिन्यांचा चिमुकला आणि पाच ते सहा वर्षांच्या दोन बालकांचा समावेश आहे. हे सहाही जण एकाच कुटुंबातील होते..घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीम तसेच पोलीस अधिकारी दाखल झालेले आहेत. ट्रकसह चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेत जामनेर पोलीस ठाण्यात नेलं असून मयत व्यक्तींची ओळख पटवण्याचं काम पोलिसांकडून सुरु आहे. अपघातात एकाच कुटुंबातील सहा जणांच्या मृत्यूच्या या घटनेने संपूर्ण राज्यात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.