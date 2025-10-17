उत्तर महाराष्ट्र

Kapadne News : कापडणे हादरले: शाळेत जाणाऱ्या ८ वर्षांच्या हर्षदाच्या चेहऱ्यावर मोकाट कुत्र्यांचा हल्ला; १५ दिवसांत १४ जणांना चावा!

Kapadne Student Attacked by Stray Dog : धुळे जिल्ह्यातील कापडणे येथे मोकाट कुत्र्यांनी शाळेतील विद्यार्थिनी हर्षदा पाटीलच्या चेहऱ्याचे लचके तोडले. १५ दिवसांत १४ जणांना चावा. निर्बिजीकरणाकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कापडणे: येथे सकाळी साडेदहाला गुरुवारी (ता. १६) जिल्हा परिषदेच्या केंद्रशाळेत जाणारी दुसरीतील विद्यार्थिनी हर्षदा अशोक पाटील हिच्यावर मोकाट कुत्र्याने अचानक हल्ला केला. या कुत्र्याने चेहऱ्‍याचेच लचके तोडले. त्या कुत्र्याला बंडू माळी यांनी प्रसंगावधान राखत हटकल्याने हर्षदाची सुटका केली. चौकातील युवकांनी तिला तत्काळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले.

