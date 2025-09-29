Dhule Water Crisis : बोरी पट्ट्यात धोधो पाऊस, तरीही 'पाणीबाणी'! कानोली नदीच्या पुरात सहा गावांची जलवाहिनी वाहून गेली

कापडणे: बोरी पट्ट्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून धोधो पाऊस कोसळत आहे. कानोली व बोरी या दोन्ही नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. कानोली नदीच्या पुरात तरवाडेसह सहा गावांची जलवाहिनी वाहून गेली आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून या गावांमध्ये गंभीर पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे..धुळे तालुक्यातील तरवाडे, नंदाळे बुद्रुक, नाणे, सिताणे, तरवाडे, चांदे, खोरदड व शिरुड या सहा गावांसाठी एक पाणीपुरवठा योजना आहे. कानोली धरणातील उद्धभव विहिरीवरील जलवाहिनी नंदाळे येथील जलशुध्दीकरण केंद्राला जोडलेली आहे. कानोली नदीतून जाणारी मुख्य जलवाहिनी सततच्या पूरामुळे वाहून गेली आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे..टॅंकरने पाणीपुरवठासहा गावांमधील ग्रामस्थांचे पाण्यासाठी हाल होत आहेत. सततचा पाऊस होत असल्याने छतावरून पडणारे पाणी टाक्यांमध्ये साठवित आहेत. काही ग्रामस्थ टॅंकरने पाण्याची व्यवस्था करीत आहेत..पाणीपुरवठा समितीचे दुर्लक्षतरवाडेसह सहा गाव पाणीपुरवठा समितीने जलवाहिनी टाकण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. जलवाहिनी वाहून गेली, हे बघण्यासाठीही आले नाहीत, असे नंदाळेच्या ग्रामस्थांनी सांगितले.ही जलवाहिनी तत्काळ टाकावी. सहाही गावांचा पाणीपुरवठा सुरळीत करावा. जलवाहिनी टाकली जात नाही तोपर्यंत पाण्याची व्यवस्था करावी.- नाना पाटील, ग्रामस्थ, नंदाळे बुद्रुक.Chimthane Flood News : परतीच्या पावसाचा कहर! शिंदखेडा तालुक्यात ६०० हेक्टरवरील पिके भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान.गेल्या आठ दिवसांपासून धोधो पाऊस कोसळत आहे. मात्र, जलवाहिनीअभावी मोठी पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्यासाठी भटकावे लागतेय. पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.- गणेश देसले, ग्रामस्थ, तरवाडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.