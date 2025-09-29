उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Water Crisis : बोरी पट्ट्यात धोधो पाऊस, तरीही 'पाणीबाणी'! कानोली नदीच्या पुरात सहा गावांची जलवाहिनी वाहून गेली

Heavy Rain Causes Water Shortage in Kapadne Taluka : धुळे जिल्ह्यातील कानोली आणि बोरी नद्यांना आलेल्या पुराने कानोली नदीतून गेलेली तरवाडेसह सहा गावांना पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी वाहून गेली आहे. त्यामुळे गेल्या आठ दिवसांपासून या गावांमध्ये गंभीर पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.
कापडणे: बोरी पट्ट्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून धोधो पाऊस कोसळत आहे. कानोली व बोरी या दोन्ही नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. कानोली नदीच्या पुरात तरवाडेसह सहा गावांची जलवाहिनी वाहून गेली आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून या गावांमध्ये गंभीर पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे.

