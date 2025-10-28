उत्तर महाराष्ट्र

Ladki Bahin Yojana : लाखो महिलांना मोठा दिलासा! 'लाडकी बहीण' योजनेतील ई-केवायसीला तात्पुरती स्थगिती; सप्टेंबर, ऑक्टोबरचे हप्ते खात्यात जमा होणार

E-KYC Process Temporarily Suspended Amid Technical Glitches : शासनाच्या 'लाडकी बहीण' योजनेतील अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील लाखो लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
धुळे: शासनाच्या अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रियेला अखेर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हप्ता मिळण्यास विलंब होत असलेल्या लाखो लाभार्थी महिलांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असून, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांचे हप्ते आता मिळणार असल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकला आहे.

