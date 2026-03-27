Fake Baba In Latur : देव-धर्माच्या नावाखाली चालतंय काय? लातूर जिल्ह्यात तब्बल 52 भोंदूबाबा; 'अंनिस'च्या दाव्याने खळबळ, पोलिस कारवाई का टाळतायत?

लातूर : जिल्ह्यात चमत्कार, जादूटोणा, काळी जादू, ज्योतिष्य किंवा आध्यात्माच्या नावाखाली शोषण करणारे ५२ भोंदूबाबा, तांत्रिक, मांत्रिक असून त्यांच्या नावांची यादी (fake babas in Latur district list) महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने तीन वेळा पोलिस व जिल्हा प्रशासनाला दिली आहे. .मात्र, यासंदर्भात अद्याप एकदाही कारवाई झालेली नाही, अशी नाराजी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने गुरुवारी व्यक्त करण्यात आली. ५२ जणांची यादी पुन्हा एकदा देण्यात आली असून त्यांच्यावर कायदेशीररीत्या कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली..महाराष्ट्रात अलीकडे बाबा-बुवांची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे व जिल्हा पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांना निवेदन दिले..यावेळी समितीचे राज्य अध्यक्ष माधव बावगे, राज्य प्रधान सचिव रुकसाना मुल्ला, राज्य सरचिटणीस उत्तरेश्वर बिराजदार, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रा.डॉ. दशरथ भिसे, राज्य कार्यवाह अनिल दरेकर, राज्य कार्यवाह रणजित आचार्य, जिल्हा प्रधान सचिव सुधीर भोसले, शहर कार्याध्यक्ष डॉ. गणेश गोमारे, शहर उपाध्यक्ष पांडुरंग देडे आदी उपस्थित होते..बावगे म्हणाले, की दैवी शक्ती, चमत्कार, भविष्य, ज्योतिष किंवा अध्यात्माच्या नावाखाली देव आणि धर्माच्या आडून अनेक ठिकाणी लोकांची आर्थिक फसवणूक, मानसिक छळ तसेच महिलांचे लैंगिक शोषण होण्याच्या घटना समोर येत आहेत. अशा घटनांमुळे समाजात बुवाबाजी, अंधश्रद्धा वाढण्याचा व गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळण्याचा धोका निर्माण होत आहे..यामध्ये राजकीय पुढारी व अधिकारी हे अधिक प्रमाणात सहभागी असलेले दिसून येतात. म्हणून सरकारने महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा, जादूटोणाविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी..कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा समितीची बैठक बोलवावी, जनजागृती मोहीम राबवावी, पोलिस महासंचालकांनी दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापन करावा, सर्व कर्मचाऱ्यांना या कायद्यासंदर्भात प्रशिक्षण द्यावे, राज्यघटनेने अधोरेखित केलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या मूल्यांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून शाळा, महाविद्यालय व समाज पातळीवर जनजागृती कार्यक्रम राबवावेत, अशी मागणी आम्ही केली, असेही बावगे यांनी सांगितले..लातूर जिल्ह्यातील पन्नासहून अधिक भोंदू बुवा-बाबा, मांत्रिक यांची यादी आम्ही प्रशासनाला दिली आहे. अलीकडे तयार झालेल्या बुवा-बाबांचा प्रशासनाने शोध घ्यावा व त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी.-माधव बावगे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.