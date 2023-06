Nandurbar Crime : रायपूरला दीड लाखांचा मद्यसाठा जप्त; नवापूर पोलिसांची कारवाई

By

Nandurbar Crime : रायपूर (ता. नवापूर) शिवारात राहणारे भाविन कोकणी यांच्या घराच्या बाजूला मोकळ्या जागेत चारचाकी वाहनात पोलिसांना १ लाख ४७ हजार ८४० रुपयांची विदेशी मद्य व चार लाखाचे वाहन असा ५ लाख ४७ हजार ८४० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. संशयित मात्र फरार झाले आहेत. (Liquor stock worth one and a half lakh seized in Raipur nandurbar crime news)

नवापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर वारे यांना मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांच्या पथकाने रायपूर (ता. नवापूर) गावातील शिवारात राहणारे भाविन कोकणी यांच्या घराच्या बाजूला मोकळ्या जागेत चारचाकी वाहन (एमएच ०३, झेड ७२७६) उभे दिसले. पोलिसांनी त्या वाहनांची झडती घेतली.

त्यात विदेशी दारू आढळून आले. या चारचाकी वाहनाची किंमत चार लाख, विदेशी दारुची किंमत अंदाजे १लाख ४७हजार ८४०असे एकूण किंमत ५ लाख ४७ हजार ८४० रुपयाचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे.

पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील, अप्पर पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर वारे, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक युवराज परदेशी, विकी वाघ, दिनेश वसुले, प्रशांत खैरनार आदींनी केली आहे.