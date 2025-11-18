Dhule News : कृषी अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप; शेतकऱ्यांची कामे आता थेट शेतातच!

धुळे: शेतकऱ्यांची कामे अधिक जलद आणि अचूक पद्धतीने मार्गी लागावीत यासाठी शासनातर्फे ग्रामपातळीवर कार्यरत असलेल्या कृषी विभागातील तब्बल १३ हजार २७५ अधिकाऱ्यांना लवकरच अत्याधुनिक लॅपटॉप पुरवण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे कृषी अधिकारी आता थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांची सर्व ऑनलाइन कामे पूर्ण करू शकतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे तालुका किंवा मंडळ कार्यालयात जाण्याचे हेलपाटे वाचण्यास मदत होऊ शकेल. .कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून यामध्ये १० हजार ६२० सहायक कृषी अधिकारी, एक हजार ७७० उपकृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी (गट ब-क) यांचा समावेश आहे. प्रत्येक लॅपटॉपची अंदाजित किंमत ६० हजार रुपये असून, या उपक्रमासाठी सुमारे ७९ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च नमो शेतकरी योजनेच्या प्रशासकीय निधीतून केला जाणार आहे..अचूकता वाढणारआतापर्यंत कृषी अधिकारी अनेक महत्त्वाची ऑनलाइन कामे मोबाइलवरून करत होते. लहान स्क्रीन, नेटवर्क समस्या आणि कव्हरेजच्या अडचणींमुळे माहिती अपलोड करताना अनेकदा विलंब होत असे. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सुरुवातीला टॅब देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, मात्र कर्मचारी संघटनांनी महाडीबीटी, पोखरा, क्रॉपएसएपी, महाकृषी यांसारख्या ॲप्लिकेशन्सच्या योग्य वापरासाठी लॅपटॉपची गरज पटवून दिली. .लॅपटॉप मिळाल्यानंतर कृषी अधिकारी थेट क्षेत्रातूनच पीएम किसान, कृषी विमा आणि इतर शासकीय योजनांचे अर्ज भरू शकतील. पीक पाहणी अहवाल, ई-पीक पाहणी नोंदणी आणि पीक नुकसान यादी यांसारखी तांत्रिक कामे जलद गतीने पूर्ण होतील. यामुळे कामात येणारा विलंब टळेल, कामाची गती वाढेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, अशी प्रतिक्रिया कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..X Down : ट्वीटर बंद पडलं! जगभरात X डाऊन..युजर्सचा संताप.प्रवासाचा खर्च वाचणारया सुविधेमुळे शेतकऱ्यांचा कार्यालयात जाण्याचा खर्च, रांगेत उभे राहण्याचा वेळ आणि प्रवासाचा त्रास वाचू शकेल. जिल्ह्यासह राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने लॅपटॉप वितरणाची प्रक्रिया निविदा काढून लवकरच सुरू केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे प्रशासकीय कामांना गती मिळणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातच अचूक मार्गदर्शन मिळण्यास मदत होऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.