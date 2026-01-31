Old Age Homes : नात्यांची विण उसवली! महाराष्ट्रात वृद्धाश्रमांची संख्या वाढतेय; ६३ टक्के महिलांचा समावेश

जळगाव: महाराष्ट्रात कुटुंबव्यवस्थेतील बदल, वाढता एकाकीपणा आणि सामाजिक ताणतणावामुळे वृद्धाश्रमात राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. सरकारी, स्वयंसेवी तसेच खासगी वृद्धाश्रमांमध्ये सध्या हजारो वृद्ध वास्तव्यास असून, ही संख्या मागील काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. .महाराष्ट्रातील ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठांचे प्रमाण वाढत आहे. २०३१ पर्यंत ते आणखी वाढण्याचा अंदाज आहे. हा मोठा सामाजिक कल आगामी काळात पहावा लागण्याची शक्यता आहे. ‘शहरी समृद्धी वाढली, पण कौटुंबिक आधार कमी झाला’ असे सामाजिक संस्थांनी मत नोंदविले आहे. राज्यात सुमारे ६५० ते ७०० च्या आसपास वृद्धाश्रम (सरकारी, स्वयंसेवी संस्था-एनजीओ आणि खासगी).कार्यरत असल्याचा अंदाज आहे. त्यात दरवर्षी नव्याने दाखल होणाऱ्या वृद्धांची संख्या वाढत आहे. विशेषतः शहरी भागात ही वाढ अधिक वेगाने होत असल्याचे सामाजिक संस्थांचे निरीक्षण आहे. सरासरी ६० ते ६५ टक्के महिला, तर ३५ ते ४० टक्के पुरुष वृद्धाश्रमात राहतात..सामाजिक न्याय विभागाच्या माहितीनुसार राज्यभर ३३ स्वयंसेवी किंवा सरकारी अनुदान मिळणारे शासनाच्या योजनेंतर्गत चालवले जाणारे वृद्धाश्रम आहेत. पुणे शहरात केलेल्या अभ्यासानुसार केवळ २३ वृद्धाश्रमात ५०० पेक्षा जास्त वृद्ध व्यक्ती राहत आहेत. एका अभ्यासानुसार वृद्धाश्रमात राहणाऱ्यांपैकी महिलांची संख्या ६३ टक्के महिला तर ३७ टक्के पुरुष आहेत..वृद्धाश्रमात राहण्याची मुख्य कारणेपतीचे निधन, आर्थिक अवलंबित्व, दीर्घायुष्य आणि मुलांकडून दुर्लक्ष ही यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. सोबतच कुटुंबातील सदस्यांकडून वेळीच काळजी न घेतली जाणे. मुलांचे काम किंवा स्थलांतरामुळे वृद्ध एकटे पडणे. वृध्दांची नियमित वैद्यकीय देखरेख न मिळणे. काही वृद्धांकडे आर्थिक आधार नसणे (गरीब/निराधार). एकटा/मानसिक एकाकीपणा वाढणे (कुटुंब सोडून जाणे). विभक्त कुटुंबपद्धती: युवा पिढी शहरातील नोकऱ्यांसाठी जाताना वृद्ध एकटे घरी राहतात. समाज कार्यकर्त्यांच्या मते, पूर्वी वृद्धाश्रम हा शेवटचा पर्याय मानला जात होता. मात्र आता तो ‘आवश्यक व्यवस्था’ बनत चालला आहे...Sangli Politics : आजी-माजी खासदार एकत्र; येळावी गटात रोहित पाटील यांची कसोटी.शहरांमध्ये वाढती मागणीपुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) यांसारख्या शहरांत वृद्धाश्रमांची क्षमता संपलेली आहे. काही ठिकाणी प्रवेशासाठी प्रतीक्षा यादी आहे.जबाबदारी वाढलीशासनाकडून अनुदानित वृद्धाश्रम, ‘मातोश्री वृद्धाश्रम योजना’ अशा उपक्रमांद्वारे आधार देण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी वाढत्या संख्येच्या तुलनेत सुविधा अपुऱ्या पडत असल्याचे वास्तव आहे.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कुटुंब समुपदेशन, घरपोच आरोग्यसेवा, डे-केअर सेंटर सामाजिक संवाद वाढवणारे उपक्रम, यांची गरज अधिक तीव्र होत आहे. वृद्धाश्रमांची वाढती संख्या ही केवळ सुविधा वाढल्याचे लक्षण नसून, ती कुटुंबसंस्थेतील ढासळलेल्या नात्यांचे प्रतिबिंब असल्याचे सामाजिक अभ्यासकांचे मत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.