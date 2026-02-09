Mahavitaran Digital Services : महावितरणचे 'रिटर्न गिफ्ट'; धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात वीज ग्राहकांकडून सवलतींची लूट!

धुळे: विजेचा वापर करून केवळ वेळेवर बिल भरणे आता जुने झाले आहे. आता डिजिटल क्रांतीचा स्वीकार करत वीजबिलातून चक्क पैसे वाचविण्याकडे धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्राहकांनी कल वाढविला आहे. महावितरणने उपलब्ध करून दिलेल्या विविध डिजिटल सेवांचा स्मार्ट वापर करत धुळे जिल्ह्यातील वीजग्राहकांनी चालू आर्थिक वर्षात एक कोटी ५८ लाख ७६ हजार रुपयांची घसघशीत सवलत पदरात पाडून घेतली. बिलाच्या रकमेत मिळणाऱ्या या सवलतीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना महावितरणकडून जणू विशेष ‘रिटर्न गिफ्ट’च मिळाले आहे..महावितरणने ग्राहकांसाठी वीजबिल पाहणे, भरणे, तक्रार नोंदवणे, नवीन वीजजोडणीसाठी अर्ज करणे, वीजभार किंवा नावात बदल करणे अशा सर्व सेवा हायटेक पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या डिजिटल क्रांतीला धुळे आणि नंदुरबारमधील ग्राहकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. यामुळे ग्राहकांचे महावितरण कार्यालयात जाण्याचे श्रम, वेळ आणि प्रवासाचा पैसा अशा तिन्ही गोष्टींची बचत होत आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील ग्राहकही आता मोबाईल ॲपद्वारे व्यवहार करण्यास प्राधान्य देत आहेत..धुळेकरांना डिजिटल सवलतधुळे मंडल कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील जागरूक ग्राहकांनी महावितरणच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सात दिवसांच्या आत बिलाचा भरणा करण्यास प्राधान्य दिले. ज्यातून त्यांना एक कोटी २१ लाख २५ हजार रुपयांची ‘तत्पर बिल भरणा’ सवलत मिळाली. त्यासोबतच नेट बँकिंग, यूपीआय, क्रेडिट-डेबिट कार्ड यांसारख्या ऑनलाइन पर्यायांचा वापर केल्यामुळे ३१ लाख ८१ हजारांची अतिरिक्त ‘डिजिटल सवलत’ धुळेकरांनी मिळवली. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी कागदी बिलाचा त्याग करून ‘गो-ग्रीन’ पर्याय स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांनी पाच लाख ७० हजार रुपयांची सवलत प्राप्त केली..नंदुरबारकरांचीही साथनंदुरबार जिल्ह्यातील ग्राहकांनीही या डिजिटल प्रवासात मागे न राहता आपली सक्रियता दर्शविली आहे. दुर्गम भाग असूनही येथील ग्राहकांनी आधुनिक पेमेंट पर्यायांचा स्वीकार केला. नंदुरबार मंडलात ६२ लाख ४३ हजार रुपयांची.सवलत ग्राहकांनी मिळवली. यामध्ये तत्पर बिल भरण्यापोटी ४५ लाख २६ हजार, डिजिटल व्यवहारांमुळे १३ लाख ८० हजार आणि गो-ग्रीन सुविधेमुळे तीन लाख ३७ हजार रुपयांचा समावेश आहे. रोखीने व्यवहार करण्यापेक्षा डिजिटल व्यवहारांकडे वळल्यामुळे गैरप्रकारांनाही चाप बसला आहे..Raigad ZP: भाजपच्या आयात उमेदवाराला मतदारांनी नाकारलं, खासदाराच्या पत्नीला पराभवाचा धक्का.मिळवा हक्काची सवलतमहावितरणच्या नियमानुसार ग्राहकांना मिळणाऱ्या या सवलतींचे गणित अतिशय सोपे आहे. जर ग्राहकांनी बिल प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत पैसे भरले तर त्यांना एक टक्का (कर व शुल्क वगळून) थेट सवलत मिळते. याशिवाय, ऑनलाइन माध्यमाचा वापर केल्यास अतिरिक्त ०.२५ टक्के सवलत मिळते. पर्यावरणासपूरक अशा ‘गो-ग्रीन’ योजनेंतर्गत छापील बिलाऐवजी ई-मेलवर बिल स्वीकारल्यास दरमहा दहा रुपये बिलातून वजा केले जातात. महावितरणच्या अधिकृत वेबसाइट आणि मोबाईल ॲपमुळे सर्व व्यवहार सुरक्षित झाले आहेत. ग्राहकांनी डिजिटल माध्यमाचा वापर करावा आणि हक्काची सवलत मिळवावी, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.