Ladki Bahin Yojana : फॉर्म भरताना चूक झालीय? घाबरू नका! लाडकी बहीण योजनेच्या दुरुस्तीसाठी सरकारने दिली वाढीव मुदत

जळगाव: ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी माध्यमातून ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे अनेक लाडक्या बहिणींची होळपळ थांबणार आहे. त्याबाबतचे आदेश आज राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या अवर सचिव प्र. वि. कुलकर्णी यांनी काढले आहे..लाभार्थी महिलांची सखोल तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाने २० जानेवारी २०२६ अन्वये कळविले आहे. त्यानुसार आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली लाभार्थी महिलांची अंगणवाडी सेविकांकडून तपासणी होणार आहे..‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ज्या लाभार्थी महिलांनी इ-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तथापि, ही प्रक्रिया पूर्ण करताना ‘लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत नसावा किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहे किंवा कसे, याबाबतचा पर्याय निवडताना नजरचुकीने चुकीचा पर्याय निवडण्यात आलेला आहे,, अशा लाभार्थी महिलांसाठीच ऑनलाइन इ-केवायसीमध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्याची संधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे..लाभार्थी बहिणींनी इ-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडला गेला. त्यामुळे योजनेतील निकषाच्या अनुषंगाने या लाभार्थी महिलांची सखोल तपासणी करुन लाभार्थ्यांच्या पात्रता/अपात्रतेची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याबाबत सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना शासन पत्र २० जानेवारी २०२६ अन्वये कळविण्यात आले होते..Mahagaon kidnapping Case: महागाव नगर पंचायतच्या उपाध्यक्षांचे अपहरण; बंदुकीच्या धाकावर पत्नी, मुलींनाही नेले, खळबळजनक घटना!.मागणीचा रेटा अन् निर्णयतथापि, लाभार्थ्यांची जलदगतीने पडताळणी करण्यासाठी ऑनलाइन इ-केवायसीमध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून व क्षेत्रिय कार्यालयाकडून होत आहे. त्यानुषंगाने ऑनलाइन इ-केवायसीमध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.