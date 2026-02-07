उत्तर महाराष्ट्र

Ladki Bahin Yojana : फॉर्म भरताना चूक झालीय? घाबरू नका! लाडकी बहीण योजनेच्या दुरुस्तीसाठी सरकारने दिली वाढीव मुदत

Maharashtra Government Extends e-KYC Deadline Till March 31 : मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी दुरुस्तीची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी माध्यमातून ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे अनेक लाडक्या बहिणींची होळपळ थांबणार आहे. त्याबाबतचे आदेश आज राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या अवर सचिव प्र. वि. कुलकर्णी यांनी काढले आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Ladki Bahin Yojana
KYC
EKYC

Related Stories

No stories found.