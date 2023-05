Crime News : तीन महिलांची मंगळपोत लंपास; एसटी बसस्थानकात चोरट्याची हातसफाई

By

Dhule Crime News : शहरातील मध्यवर्ती एसटी बसस्थानकातून सोमवारी (ता. १५) एकाच बसमध्ये दोन महिलांच्या तर दुसऱ्या एका बसमध्ये एका महिलेची मंगळपोत लंपास झाली. (Mangalpot stolen of three women in busstand dhule crime news)

धुळे- साक्री बसमध्ये चढताना जयश्री शिवाजी निळे (रा. पोलिस लाइन, धुळे) आणि मनीषा भाऊसाहेब भोसले (रा. लोंढे, ता. चाळीसगाव) यांचे मंगळसूत्र चोरट्यांनी खेचून नेले. ही घटना सोमवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली.

बसमध्ये जागा मिळाल्यानंतर या महिलांनी मंगळसूत्र कोणी तरी चोरल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे आगारातून बस थेट शहर पोलिस ठाण्यात नेण्यात आली. तेथे पोलिसांनी प्रवाशांची झडती घेतली. मात्र, हाती काही लागले नाही.

याच सुमारास बसस्थानकात अमळनेर- वापी बसमधून प्रवास करणाऱ्या अश्विनी भुला खैरनार (रा. मोहाडी) या महिलेचे मंगळसूत्र चोरट्यांनी लंपास केले. तिघा महिलांनी दागिने चोरीची तक्रार शहर पोलिस ठाण्यात दिली.