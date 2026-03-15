Manmad Indore Railway Project : जोपर्यंत मोबदला जाहीर होत नाही, तोपर्यंत मोजणी नाही! मनमाड-इंदूर रेल्वे बाधित शेतकरी आक्रमक

धुळे: प्रस्तावित मनमाड- इंदूर रेल्वेमार्गासाठी बाळापूर ते पुरमेपाडा (ता. धुळे) येथे प्रशासनाकडून करण्यात येणारी जमिनीची संयुक्त मोजणी संतप्त शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी अकराला बंद पाडली. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी आणि सक्षम प्राधिकारी शेतजमिनीचा मोबदला लेखी स्वरूपात जाहीर करत नाहीत तोपर्यंत कोणतीही शासकीय मोजणी करू देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा 'मनमाड- इंदूर रेल्वेमार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समिती'ने घेतला आहे..प्रांत कार्यालयामार्फत शुक्रवारी बाळापूर येथे मोजणीचे नियोजन करण्यात आले होते. या वेळी बाळापूर ग्राम महसूल अधिकारी, रेल्वेचे प्रतिनिधी आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागणीचा विचार न करता आणि त्यांना विश्वासात न घेता प्रशासन वारंवार मोजणी लावत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. .यापूर्वीही अनेकदा निवेदने देऊनही प्रशासनाने त्याची दखल न घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप पाहायला मिळाला. या वेळी संघर्ष समितीचे जयेश चौधरी, शाम बडगुजर, विशाल तिवारी, सचिन पाटील, भगवान सूर्यवंशी, गणेश बडगुजर, सुधीर बडगुजर, पराग बडगुजर, संजय राणा, संदीप पाटील, कल्पेश सोनवणे, महेश बडगुजर, वाल्मीक पवार, प्रशांत शिंगाडे, सचिन छाजेड, शिवाजी पगारे, जिभाऊ शेणगे, भरत बागले, शेखर पगार, अनिल भारस्कर, तुषार देवरे, युनूस खाटीक यांच्यासह बाळापूर, वडजाई, पिंपरी, सावळदे, अवधान, लळींग, राणमाळ, आर्वी आणि पुरमेपाडा येथील बाधित शेतकरी उपस्थित होते. जर प्रशासनाने बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला सर्वस्वी जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला..Vasai News: उपजिल्हा रुग्णालयाची जागा वादात, मोजणी अहवाल सादर करण्याचे प्रांताधिकाऱ्यांचे आदेश.शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्याजिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी यांनी लेखी स्वरूपात मोबदला जाहीर करावा, २०१७ साली जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहासाठी (सुरत-नागपूर) जो मोबदला देण्यात आलेला आहे त्या धर्तीवरच रेल्वे बाधितांना मोबदला देण्यात यावा, बाळापूर, पिंपरी आणि अवधान ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत असून इतर गावे ही राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीनच्या लगतची आहेत, त्यामुळे या सर्व शेतजमिनी अकृषक (एन.ए.) क्षमतेच्या असल्याने मोबदला हा हेक्टरीऐवजी प्रति चौरस फूट देण्यात यावा..रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्ग ही दोन्ही दळणवळणाची साधने असताना महामार्गासाठी वेगळे आणि रेल्वेसाठी वेगळे कायदे का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या रेल्वे मार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे तुकडे होणार आहेत, त्यासंदर्भात कायद्यात विशेष तरतूद करण्यात यावी. प्रत्यक्ष बाजारभाव व शासनाकडून दिला जाणारा मोबदला यात खूप मोठी तफावत असून कायद्यातील अटी व शर्ती शिथिल करून शेतकऱ्यांना न्याय मोबदला देण्यात यावा अशा मागण्या संघर्ष समितीने केल्या आहेत.