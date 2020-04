कोरोना : रेल्वे कर्मचारीही मैदानात...मास्क व सॅनिटायझरचे इन-हाऊस उत्पादन

भुसावळ : कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर, मास्क आणि सॅनिटायझर सारख्या अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासू नये, यासाठी मध्य रेल्वे इन-हाऊस निर्मिती करीत आहे, ज्याचा उपयोग आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि आवश्यक कर्तव्यावर तैनात असलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्‍यांकडून करता येईल. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने एकत्र येऊन आपापल्या घरुन शिलाई मशिनवर मास्क निर्मिती केली, तर रेल्वेच्या मॅकेनिकल विभागाने सॅनिटायझरची निर्मिती केली आहे. भुसावळ विभागात घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत कर्मचाऱ्यांनी ६,२०० मास्क आणि ६२० लिटर सॅनिटायझर बनविण्यात आले आहे. तर माटुंगा आणि परळ येथे २,८३० मास्क आणि ३७५ लिटर सॅनिटायझर, मुंबई विभाग ५,७५० मास्क आणि १४५ लिटर सॅनिटायझर, नागपूर विभाग ३,००० मास्क आणि १,१५० लिटर सॅनिटायझर, सोलापूर विभाग ३,००० मास्क आणि २४० लिटर सॅनिटायझर, पुणे विभाग १,८०० मास्क आणि १६३ लिटर सॅनिटायझर बनविण्यात आले. रेल्वेच्या वाणिज्यिक, आरपीएफ, ऑपरेटिंग आणि मेकॅनिकल विभागातील रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी योगदान दिले.

