दोन दिवसांवर विवाह अन्‌ तिच्याबाबतीत घडले अघटीतच 

सोनगीर : शेतातील वीजपंप सुरू करण्यासाठी गेलेल्या तरुणीचा तोल जाऊन विहिरीत पडल्याने बुडून मृत्यू झाल्याची घटना आज सायंकाळी सव्वापाचला बुरझड (ता. धुळे) येथे उघडकीस आली. पूनम बापू पाटील (वय 20) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. दरम्यान, पूनमचा बुधवारी (ता. 29) "कोरोना'मुळे कळमसरे (ता. पाचोरा) येथे साध्या पद्धतीने विवाह होणार होता. तिचे विवाहवेदीवर चढण्याचे स्वप्न अधुरेच राहिले. क्‍लिक करा - कोरोनाचे सावट तरी त्यांची लपाछपी सुरूच...प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली पूनमसह तिची आई संगीताबाई व वडील बापू मन्साराम पाटील आज सकाळी शेतात गेले होते. विहीर शेतापासून 1500 फूट लांब आहे. दुपारी दोनच्या सुमारास पूनम विहिरीवरील वीजपंप सुरू करण्यासाठी गेली होती. पाऊण तास झाला तरी ती परत न आल्याने वडील व आई तिचा शोध घेण्यासाठी विहिरीकडे गेले असता त्यांना पूनमचे प्रेत विहिरीतील पाण्यावर तरंगताना आढळले. यामुळे त्यांनी एकच आकांत सुरू केला. ती तोल जाऊन विहिरीत पडल्याचा अंदाज आहे. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांच्या मदतीने पूनमला विहिरीबाहेर काढून येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे ती मृत झाल्याचे घोषित करण्यात आले. यादव मन्साराम पाटील यांनी येथील पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रकाश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. दोन दिवसांनी होता विवाह

मृत पूनम "बीएस्सी'च्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत होती. तिचा कळमसरे (ता. पाचोरा) येथे येत्या 29 एप्रिलला विवाह निश्‍चित झाला होता. "कोरोना'मुळे मोजक्‍या नातेवाइकांच्या उपस्थितीत कळमसरे येथील मंदिरावरच हा सोहळा होणार होता. मात्र, पूनमचे विवाहाचे स्वप्न तिच्या अकाली मृत्यूमुळे अपूर्णच राहिले. पूनमच्या मागे आई, वडील, पुणे येथील कंपनीत नोकरीला असलेला भाऊ समाधान, व शेती करणारा भाऊ धनंजय असा परिवार आहे. घटनेमुळे गावात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Web Title: marathi news songir girl two days marraige and well death