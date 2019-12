उल्कावर्षावचा उद्या  अनुभवता येईल थरार..! 

नाशिक : आकाशात मिथून राशीतून होणारा उल्कावर्षात (जेमीनीड) पाहण्याची संधी उद्या (ता.14) व रविवारी (ता.15) खगोलप्रेमींना मिळणार आहे. पहाटे दोन ते चार या दरम्यान साध्या डोळ्यांनी उल्कावर्षावाचा थरार अनुभवता येणार असल्याचे खगोल अभ्यासक सुदर्शन गुप्ता यांनी सांगितले आहे. उत्कांचे प्रमाण ताशी 120 ते 150 इतके असेल, असेही त्यांनी सांगितले. सर्वसाधारणपणे जेव्हा पृथ्वी एखाद्या धूमकेतूच्या मार्गातून जाते, त्यावेळी त्या धूमकेतूच्या शेपटीतील धूलीकण वेगाने पृथ्वीच्या वातावरणात शीरतात. आणि घर्षणामुळे त्यांचा उल्कापातमध्ये रूपांतर होतो. मात्र, मिथुन (जेमीनिड) राशीतील उल्कावर्षावाचा स्रोत हा फेथन नावाचा लघुग्रह आहे. दरवर्षी या लघुग्रहाचे तुकडे 4 ते 17 डिसेंबर दरम्यान पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करतात. शुक्रवार (ता.13) ते रविवार (ता.15) या दरम्यान रात्री त्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असते. लघुग्रहाचे तुकडे हे धूमकेतूच्या शेपटीतील धूलिकणांपेक्षा आकाराने मोठे असल्यामुळे या उल्का अधिक तेजस्वी दिसतात. म्हणूनच मिथुन राशीतील (जेमीनिड) उल्का वर्षातील भरवशाच्या मानल्या जातात. पण यंदा दशमी-एकादशीच्या चंद्रप्रकाशाचा अडथळा असल्यामुळे उल्का दिसण्याचे प्रमाण कमी असेल, असे मत आहे. तरी मिथुन राशीतील उल्का तेजस्वी असल्याने किमन ताशी पंचवीस ते तीस उल्का बघायला मिळतील. नक्की वाचा-सावित्रीत्राई फुलेंची जयंती अन् झळकणार पाट्याhttps://www.esakal.com/uttar-maharashtra/occasion-savitribai-fule-birthday-names-girls-door-house-nashik-marathi-news असे पाहता येईल उल्कावर्षाव

मध्यरात्री पूर्व दिशेला हा उल्कावर्षाव पाहता येईल. त्यानंतर मिथुन राशीचा पश्‍चिमेकडे प्रवासाला सुरुवात होईल. रविवारी (ता.15) पहाटेच्या सुमारास उल्कावर्षाव पश्‍चिमेकडे दिसेल. मध्यरात्रीनंतर उल्कांची संख्या वाढते.

उल्कावर्षाव पाहण्यासाठी मोकळ्या मैदानात किंवा गच्चीवर आरामखुर्चीत बसून शांतपणे आणि धैर्याने वेळ द्यावा लागतो. सर्वोत्तम दृश्‍यासाठी शहरापासून दूर जिथे प्रकाश, प्रदूषण कमी असेल अशा ठिकाणी पाहिल्यास हा उल्कावर्षाव चांगला दिसू शकेल, असे खगोल अभ्यासक सुदर्शन गुप्ता यांनी नमुद केले आहे.

