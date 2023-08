Mission Indradhanush: धुळ्यात दीड हजार लाभार्थी लसीकरणापासून वंचित!

By

Mission Indradhanush : गोवर रुबेला आजाराच्या उच्चाटनासाठी केंद्र सरकारने विशेष मिशन इंद्रधनुष्य ५.० कार्यक्रम राबविण्याचे निश्‍चित केले आहे. तीन फेऱ्यांत होणाऱ्या या मोहिमेचा सोमवारी (ता. ७) प्रारंभ होत आहे.

या मोहिमेत लसीकरणापासून वंचित व अर्धवट लसीकरण झालेल्या बालकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. धुळे महापालिका क्षेत्राचा विचार करता तब्बल एक हजार ४७१ लाभार्थी लसीकरणापासून वंचित अथवा त्यांचे अर्धवट लसीकरण असल्याचे समोर आले आहे.

यातील बहुतांश लाभार्थी अल्पसंख्याक भागातील असल्याचे सांगितले जाते. या लाभार्थ्यांचे लसीकरण करून घेण्याचे आव्हान महापालिकेच्या यंत्रणेपुढे आहे. (Mission Indradhanush One half thousand beneficiaries deprived of vaccination in Dhule)

शून्य ते पाच वर्षे वयोगटाच्या बालकांसह गर्भवती मातांचे विविध आजारांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी त्यांना विविध लशी दिल्या जातात. खासगी तसेच शासकीय दवाखान्यांमध्ये या लशी उपलब्ध असतात.

शासकीय दवाखान्यांत या लशी मोफत उपलब्ध असतात, शिवाय शासकीय दवाखान्यात चांगल्या दर्जाच्या लशी उपलब्ध असतात, असा लोकांमध्ये विश्‍वास असल्याने अगदी श्रीमंतापासून गरिबापर्यंत सर्वच नागरिक आपापल्या बालकांना शासकीय, महापालिका दवाखान्यात लसीकरणासाठी आणतात असे चित्र दिसते.

धुळे महापालिकेच्या दवाखान्यांतही नेहमी लसीकरणासाठी रांगा पाहायला मिळतात. असे असले तरी काही लाभार्थी या लशी घेण्यात कुचराई करताना दिसून येतात. अनेक जण निश्‍चित केलेल्या सर्व लशी पूर्ण करत नाहीत अर्थात अर्धवट लशी घेतलेलेही अनेक लाभार्थी असतात.

लशीपासून वंचित अथवा अर्धवट लसीकरणामुळे त्या-त्या आजारांच्या उच्चाटनाच्या कामात अडथळे निर्माण होतात.

आता केंद्र सरकारने डिसेंबर-२०२३ पर्यंत गोवर रुबेला आजाराच्या उच्चाटनासाठी विशेष मिशन इंद्रधनुष्य ५.० कार्यक्रम राबविण्याचे निश्‍चित केले आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर अशा तीन फेऱ्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते प्रारंभ

विशेष मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेची पहिली फेरी सोमवार (ता. ७)पासून सुरू होत आहे. १२ ऑगस्टपर्यंत ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

धुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे शहरातील महापालिकेच्या पाच नागरी आरोग्य केंद्रांत लसीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

सोमवारी सकाळी साडेनऊला जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्या हस्ते नंदीरोड बाबानगर (नटराज टॉकीज, ऐंशी फुटी रोड) येथील मनपा नागरी आरोग्य केंद्रात मोहिमेचा प्रारंभ होईल.

मनपाच्या प्रभातनगर, कृष्णनगर, राऊळवाडी, नंदीरोड व हजारखोली भागातील दवाखान्यात लसीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

धर्मगुरू, नगरसेवकांची मदत

धुळे महापालिका क्षेत्रात विविध लशींपासून वंचित अथवा अर्धवट लशी घेतलेल्या लाभार्थी बालक व गर्भवती मातांची संख्या सुमारे दीड हजारापर्यंत आहे. या लाभार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण करून घेण्याचे आव्हान महापालिकेच्या यंत्रणेपुढे आहे.

यासाठी महापालिकेतर्फे विशेषतः अल्पसंख्याक भागात धर्मगुरू, नगरसेवक व इतर मान्यवरांची यासाठी मदत घेतली आहे. त्यासाठी बैठकी घेण्यात आल्या व लाभार्थ्यांना लसीकरणासाठी आवाहन करण्याची विनंती केली आहे. याला किती प्रतिसाद मिळतो यावरच आता या मोहिमेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

लसीकरणापासून वंचित लाभार्थी

० ते २ वर्षे (वयोगट)...........६३७

२ ते ५ वर्षे.......................७३३

गर्भवती माता.......................१०१

एकूण............................१,४७१