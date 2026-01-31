Dhule News : सावधान! मृत किंवा अपात्र सदस्यांची नावे स्वतःहून कमी करा, अन्यथा धुळे जिल्हा प्रशासनाचा कारवाईचा इशारा

धुळे: सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत हक्काचे धान्य पोहोचावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ अभियान हाती घेतले आहे. या मोहिमेंतर्गत धुळे जिल्ह्यात तब्बल एक लाख ८२ हजार २३२ संशयास्पद शिधापत्रिकाधारक प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत. परिणामी, मृत, दुबार आणि बोगस लाभार्थ्यांची नावे कायमस्वरूपी बाद करण्याची प्रक्रिया आता जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर सुरू केली आहे..खऱ्या गरजूंना प्राधान्यरेशन व्यवस्थेतील अपात्र लाभार्थ्यांमुळे खऱ्या गरजूंवर अन्याय होत असल्याने हे अभियान राबविले जात आहे. मृत किंवा अपात्र सदस्यांची नावे नागरिकांनी स्वतःहून शिधापत्रिकेतून कमी करावीत, अन्यथा तपासणीत दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी महादेव खेडकर यांनी दिला आहे..अशी होतेय तपासणीसरकारने आधार क्रमांक आणि शिधापत्रिकेतील माहितीची तांत्रिक पडताळणी करून संशयास्पद लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आहे. ज्या कार्डांमध्ये आधार क्रमांक जुळत नाहीत किंवा जे लाभार्थी अनेक महिन्यांपासून धान्य उचलत नाहीत, ते प्राधान्याने तपासले जात आहेत. ''आधार लिंकिंग''मुळे सॉफ्टवेअरद्वारे दुबार नावे तातडीने समोर येत असून रेशनमधील बोगसगिरीला चाप बसणार आहे..तहसीलदारांना अधिकारजिल्ह्यातील संशयास्पद लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी पुरवठा निरीक्षकांकडून केली जात आहे. हे निरीक्षक घरोघरी भेट देऊन कुटुंबातील सदस्यांची उपस्थिती, वास्तव आणि पात्रतेची खातरजमा करत आहेत. या तपासणीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांचे नाव वगळण्याबाबतचे अंतिम अधिकार संबंधित तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत..उत्पन्नाचीही चौकशीकेवळ तांत्रिक त्रुटीच नव्हे, तर संबंधित कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाच्या निकषात बसते का, याचीही सखोल चौकशी केली जात आहे. ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांचा धान्यपुरवठा बंद करण्यात येणार आहे. यामुळे रेशन व्यवस्थेतील गळती थांबून शासनाचा महसूल वाचणार आहे..Sharad Pawar: पटेल–तटकरे थेट रडारवर, शब्द कमी, पण सत्तेच्या केंद्रावर वार... शरद पवारांच्या शांत चेहऱ्यामागची आक्रमक राजकीय खेळी.रेशन सुधार अभियानाची मुख्य वैशिष्ट्येदहा कडक निकषांवर आधारित तपासणीवर भरअपात्र, बोगस लाभार्थ्यांना प्रणालीतून वगळणेकुटुंबातील मृत व्यक्तींची नावे हटवणे अनिवार्यएकाच व्यक्तीची दोन ठिकाणची नावे रद्द होणारसलग सहा महिने धान्य उचल न करणाऱ्यांचा शोधशासकीय सेवेत, निकषापेक्षा जास्त उत्पन्नधारक अपात्रनिकषात न बसल्यास रेशनकार्ड तात्काळ बंदचा निर्णयप्रत्येकाला आधारकार्डाशी लिंकिंगची प्रक्रिया अनिवार्यखऱ्या गरजूंपर्यंत अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ पोहोचवणार.रेशन सुधार अभियानांतर्गत नागरिकांनी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच नाव, पत्ता किंवा माहितीतील त्रुटी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाच्या सहकार्याने किंवा mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर दुरुस्त कराव्यात.- महादेव खेडकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, धुळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.