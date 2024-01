Dhule News : मला कोणी न्याय देईल का न्याय! पीएम किसानची रक्कम दुसऱ्याच्या खात्यात

Dhule News : येथील अल्पभूधारक शेतकरी प्रकाश नथ्थू पाटील यांचे प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतील नऊ हप्त्यांचे १८ हजार दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाले आहेत. महसूल विभागाच्या हलगर्जीमुळे हा प्रकार झाला आहे. (money from Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana was credited to another farmers account dhule news)