Dhule MPSC Exam : धुळ्यातील 25 केंद्रांवर या तारखेला दुय्यम सेवा परीक्षा; परिसरात मनाई आदेश लागू

Dhule News : महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा रविवारी (ता. ३०) धुळे शहरातील एकूण २५ परीक्षा केंद्रांवर होणार आहे.(mpsc exam Maharashtra Secondary Services Non Gazetted Group B and Group C Services Joint Preliminary Exam on 30 april dhule news)

या परीक्षेस नऊ हजार ७४४ विद्यार्थी परीक्षार्थी आहेत. परीक्षा सुरळीत पार पडण्यासाठी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी परीक्षा केंद्राच्या आवारापासून दोनशे मीटर अंतरापर्यंत तरतुदीनुसार मनाई आदेश लागू केला आहे.

मनाई आदेश परीक्षेच्या दिवशी सकाळी आठ ते दुपारी एकपर्यंत संबंधित परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात लागू राहतील. परीक्षा केंद्राच्या दोनशे मीटर परिसरात परीक्षार्थींशिवाय इतर कोणासही प्रवेश असणार नाही.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

कोणतेही शस्त्र बाळगता येणार नाही किंवा शारीरिक दुखापती, इजा होईल, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेता येणार नाही.

परीक्षा केंद्राच्या दोनशे मीटर परिसरातील झेरॉक्स मशिन, फॅक्स मशिन, लॅपटॉप, एसटीडी बूथ, ई-मेल, इंटरनेट सुविधा केंद्रे बंद राहतील. परीक्षार्थींना मोबाईल, पेजर, गणकयंत्र आदींचा वापर परीक्षा केंद्राच्या परिसरात करता येणार नाही, असेही श्रीमती धोडमिसे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.